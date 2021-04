El Evita de Lanús está al 87% de ocupación: hay un bebé de 26 días internado por Covid-19

La segunda ola llegó y se puede ver en las largas filas para hisopados y en la ocupación de las camas de internación en centros de salud. La situación del Hospital Interzonal De Agudos Evita de Lanús es alarmante: están casi al 90 por ciento de capacidad y que temen que haya un colapso del sistema sanitario. Entre los internados por Covid-19 hay un bebé de apenas 26 días.

En diálogo con Info Región, el director del hospital, Javier Maroni, admitió que están “profundamente preocupados” por el “aumento pronunciado” de contagios. “En este momento estamos en un 87 por ciento de ocupación total, pero si esto sigue de esta manera, en las próximas semanas vamos a estar al 100 por ciento“, alertó, y señaló que se “duplicaron” los casos en 12 días.

“Hay un aumento significativo especialmente con menores de 40 años, con internación, y con lo cual las camas en los hospitales empiezan a no dar a basto“, precisó, y advirtió, en este marco, que hay personas con prepagas que no pueden ser derivadas a centros de salud privados. “Tenemos 14 pacientes con las prepagas más caras de la nuestro país que hace dos días están esperando y no logran ser derivados porque la parte privada está colapsada“, explicó.

El aumento de casos afecta también a los más chicos. Maroni reveló que en Neonatología hay internado a un bebé de apenas 26 días con Covid positivo y en internación pediátrica hay otros dos niños, uno de 3 años. “Si nosotros no bajamos el número de infectados, vamos a ver con tristeza las imágenes que veíamos de Europa, de Italia, de España, Ecuador, o Colombia donde había pacientes en los pasillos compartiendo tubos de oxígeno”, advirtió, al tiempo que planteó que “es fundamental tomar conciencia social y evitar los contagios“.

“Las ambulancias no paran de llegar“, aseguró con angustia, dando cuenta de la dramática situación que se vive en este hospital, pero se multiplica en otros distritos. “Necesitamos que la actividad de la sociedad baje. A medida que la actividad social baje y nosotros sigamos vacunando, las posibilidades de internación van a disminuir”, reflexionó, y precisó que en el hospital están dando 300 dosis por día y que el 100 por ciento de los trabajadores de la salud del establecimiento están vacunados.

En misma línea, el director del hospital Evita resaltó que la vacunación es solamente una herramienta para combatir el virus, pero que “lo que importa es el cuidado, el distanciamiento social, el lavado de manos y el uso de tapabocas”. “Hoy tenemos el 100 por ciento de los trabajadores de salud vacunados, pero eso no implica que no puedan contagiarse”, dijo, y recordó que el mismo presidente Alberto Fernández contrajo el virus habiendo recibido la vacuna.

“La verdad estamos muy cansados, pero con un compromiso mayúsculo. Estamos frente a un desafío, tal vez, el mas importante de nuestra carrera como profesionales“, expresó Maroni sobre el estado del personal que se encuentra en primera línea de batalla combatiendo al Covid-19.