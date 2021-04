“Preferimos ser antipáticos que hacer política con la vida y con la muerte”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó la decisión del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larrera, de acudir a la Justicia para mantener las escuelas abiertas, desoyendo el DNU presidencial.

“La segunda ola y el virus, de manera inexorable, empieza en la Ciudad de Buenos Aires, sigue al primer cordón, segundo y tercero. Luego llega al interior de la Provincia y el país”, reflexionó, y cuestionó la decisión de Horació Rodríguez Larreta de acudir a la Justicia para sostener la presencialidad.

“Recurrir a la Justicia, sobre todo estando fuera de jurisdicción, es la peor de las respuestas. El lawfare no afecta principalmente a los funcionarios, no es sólo un tema de andar buscando funcionarios y dirigentes de la oposición, afecta a la población. Impide que se cuide a quienes se tienen que cuidar. Me parece repugnante que se use a la Justicia para perjudicar a los que tienen que ser cuidados. Alguien se tiene que hacer responsable, los que manipulan la justicia”, aseguró, y dejó en claro que “en la Provincia esto no va a pasar”.

“Preferimos ser antipáticos con algunos pero absolutamente responsables, a hacer política con la vida y con la muerte“, sentenció.

Kicillof recordó que cuando asumió la gestión, había poco más de 800 camas de terapia intensiva. “Con las 883 camas que teníamos, en julio ya se hubiera desbordado el sistema sanitario”, admitió, pero aclaró que esto no ocurrió por la decisión política de invertir. “Pudimos ampliar a 2.200 las camas de terapia intensiva”, destacó, y valoró la inauguración de nuevas obras “que permite seguir ampliando el plan de potenciación del sistema sanitario a cerca de 2.400 camas”.

En ese marco, cuestionó al arco opositor. “Algunos están en campaña electoral, nosotros estamos en campaña de cuidado y vacunación. Unos 2.229.000 de bonaerenses han sido vacunados con la primera dosis y han llegado muchísimas vacunas. Es un trabajo inmenso del equipo del Ministerio de Salud”, detalló.

El presidente Alberto Fernández anunció este lunes una inversión de 10.155 millones de pesos para ampliar la Red de Emergencia Sanitaria Federal con 134 nuevas obras e intervenciones que permitirán incorporar 1.415 nuevas camas ante la segunda ola de Covid-19 declarada en el país ante el incremento récord de los casos.