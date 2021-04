“Yo escucho a los científicos, no a los políticos”, aseguró Alberto Fernández

“Yo escucho a los científicos, no a los políticos”, aseguró el presidente Alberto Fernández, y remarcó que las decisiones que toma, en relación al DNU que propone dos semanas de clases virtuales, son de “política sanitaria”. Volvió a pedirle a la oposición que deje de hacer política con la pandemia de coronavirus.

Anunció una inversión de 10.155 millones de pesos para ampliar la Red de Emergencia Sanitaria Federal con 134 nuevas obras e intervenciones que permitirán incorporar 1.415 nuevas camas ante la segunda ola de Covid-19 declarada en el país ante el incremento récord de los casos.

Recordó que al asumir la gestión había un “sistema de salud diezmado”. “Fuimos controlando la pandemia y gracias a Dios logramos que a ningún argentino o argentina le faltara atención médica. Llevamos el auxilio con el criterio federal que he enarbolado durante toda mi gestión”, destacó.

“Hemos sobrellevado esa primera ola de la pandemia y hemos acumulado mucha experiencia. Hemos aprendido mucho, con dolor, pero la experiencia tiene y tuvo sentido porque nos permite enfrentar esta segunda etapa sabiendo cosas que en un comienzo no sabíamos”, aseguró, al tiempo que destacó que con “esa lógica” se enfrenta “el tiempo que se inicia”.

En ese marco, explicó: “Aprendimos de aquel primer momento que el virus llegaba primero a la Ciudad de Buenos Aires, se expandía al AMBA y a partir de allí se irradiaba al resto del país. Lo aprendimos. Nos ocupamos de que esa experiencia no fuera en vano y por eso hemos tomado medidas restrictivas en el AMBA porque es allí donde una vez más aparece el epicentro del contagio, un contagio que se ve agravado por la aparición de otras cepas, que todo indica, tienen mas capacidad de contagio, mas virulencia a la hora de transmitirse”. “Hemos aprendido que la razón central del contagio tienen que ver con la cantidad de gente que circula y la proximidad de la gente”, apuntó.

“En virtud de esa experiencia, tomamos las decisiones que tomamos”, sostuvo, respecto al decreto de necesidad y urgencia, que se publicó el pasado viernes y propone, entre otras cuestiones, que las clases sean virtuales hasta el 30 de abril; es decir, dos semanas. “Todas nuestras decisiones son el resultado de ver lo que esta pasando, los contagios crecen a un ritmo más acelerado, fundamentalmente en el AMBA”, señaló.

En su discurso, planteó: “Quiero ser franco, honesto, darle gracias a todos los que se preservaron desde el viernes a la noche en sus casas, no salieron a las calles, se resguardaron donde viven porque de ese modo preservan su salud y ayudan a que el contagio no se profundice. Quiero darle las gracias también a los dueños de bares y restaurantes, que cerraron sus puertas y siguieron atendiendo con la modalidad de delivery. Ha sido muy importante el acatamiento social”.

“Decisiones de política sanitaria”

El Presidente insistió en que su “única preocupación” en tiempos de pandemia es “cuidar la salud de los y las argentinas”. “Es lo que me impulsa en las decisiones que tomo, que no son decisiones de política económica, comercial o educativa, sino que son de política sanitaria. Yo escucho a los científicos, no a los políticos”, sentenció, en clara alusión a Horacio Rodríguez Larreta, que acudió a la Justicia para tener hoy las escuelas abiertas.

“A veces esas medidas son antipáticas pero me da una enorme tranquilidad que por antipáticas que sean, cuidan a los argentinos y argentinas, salvan de contagios y preservan la vida. Nadie me va a cambiar la idea que tengo en la cabeza. Lo más importante sigue siendo la salud de los argentinos, es cuidar la vida”, reflexionó.

Refuerzo del sistema de salud

Admitió, entonces, que “se vienen tiempos mas complejos”. “Por eso anunciamos el aumento de camas, la construcciones de mas hospitales, estamos anunciando que durante los próximos tres meses al personal de la salud, que estuvo destinado a la atención de la pandemia, vamos a sumarle a los ingresos 6.500 pesos mensuales, un bono que los ayude a sobrellevar un mayor esfuerzo”, enumeró.

En ese marco, destacó: “Hemos incluido a 100 mil trabajadores más, que aquellos que los cobraban en 2020. Sumaran 740 mil personas del sistema de salud a los que vamos a reconocerle con ese bono el esfuerzo enorme que están haciendo”.

Con estas 134 nuevas obras, el Gobierno nacional se propone reforzar el sistema sanitario ante la segunda ola de Covid-19, que en los últimos días ha mostrado niveles récord de contagios. Las obras requerirán una inversión de 10.155 millones de pesos y permitirán incorporar 1.415 nuevas camas para atención de casos de coronavirus.

Vacunas

“Vamos a seguir trabajando, conseguir las vacunas. Vamos por el mundo buscando y consiguiendo vacunas para los argentinos. En el mundo no hay vacunas pero tengo la íntima tranquilidad en saber que somos unos de los pocos países en el mundo que sigue recibiendo vacunas y sigue vacunando”, señaló, recordando la llegada de las vacunas por el Covax de ayer y las que arriban esta noche, unas 800 mil dosis de Sputnik V.

Respecto a esta vacuna, sostuvo que “ha demostrado que es la vacuna de mas alta eficiencia en el mundo”. “Yo lo he vivido en carne propia, gracias a la vacuna, que algunas llamaban veneno, pude sobrellevar la enfermedad sin ningún síntoma”, apuntó.

“Con estas (las que arriban hoy) habremos recibido casi 9 millones de dosis en Argentinas. ¿Era el número que deseábamos? No. Son muchos menos de lo que deseábamos pero son muchos más de lo que se puede conseguir en el mundo”, explicó, y se comprometió: “Vamos a seguir buscando vacunas, van a llegar más en la segunda quincena, vamos mantener el ritmo de vacacional que tenemos”.

Crítica a la oposición

Hizo un nuevo llamado a la toma de conciencia respecto a la pandemia y la gravedad de la situación que atraviesa el país y el mundo, “No hagamos política con la pandemia. La pandemia tiene que ver con la vida y la salud de la gente, no con una elección”, sentenció.

Y destacó que Santa Fe, San Juan y la provincia de Buenos Aires son las que mayor porcentaje de trabajadores de la educación vacunados tienen. “La Ciudad de Buenos Aires es la anteúltima (de la lista), vacunó al 14 por ciento“, precisó. “A veces, cuando nos preocupamos por educar a nuestra gente, tenemos que preservar la salud de los educadores, que son muy importantes. Son datos, también evidencia científica”, apuntó.

“Cuidemos al otro, entendamos que estamos en riesgo, que el virus no conoce la General Paz, el virus contagia a cualquiera, al que trabaja y al Presidente, al último argentino olvidado y al que conduce los destinos del país. El virus no tiene miramientos. Si hacemos política con eso, estamos condenando a los argentinos y argentinos. Yo no voy a cargar en mi conciencia con semejante condena”, sostuvo.