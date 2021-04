Con una ocupación de camas UTI del 83,5%, la Ciudad analiza restricciones

El aumento de las camas de terapia intensiva y el crecimiento de los contagios de coronavirus provocaron un cambio en el discurso del gobierno porteño. Ahora, estudian restricciones. “Si los casos suben tendremos que tomar otras medidas”, aseguró el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli.

Ante el aumento de casos, el vicejefe de gobierno porteño admitió que se estudian restricciones en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. “Si los casos suben tendremos que tomar otras medidas”, admitió esta mañana en Chacarita, al tiempo que precisó que “el foco es disminuir la circulación”.

¿Qué pasa con las escuelas? “Por el momento, en las escuelas no hay una contagiosidad”, aseguró el funcionario, dando a entender que el cierre de las escuelas y el paso a un esquema virtual de trabajo no se encontrarían dentro de los primeros anuncios. “Tenemos que lograr que no suban los casos, si suben los casos tendremos que tomas medidas más restrictivas”, planteó.

La ocupación de camas de terapia intensiva en el sector público volvió a superar su pico y alcanzó el 83,5 por ciento, informó hoy el Ministerio de Salud porteño en el parte diario de la situación sanitaria en el que reportó 18 fallecidos y 2554 nuevos casos de coronavirus.

De acuerdo al reporte, la ocupación de camas UTI aumentó 1,8% en 24 horas, ya que ayer ese porcentaje era de 81,7. Según el reporte de hoy, en el sistema de salud público sólo quedan disponibles 76 camas de terapia intensiva sobre un total de 450, ya que permanecen ocupadas 376 plazas.

Y agrega que en los casos moderados, la ocupación es de 51,6% (775 sobre 1.500 disponibles) y en los leves, de 9,2% (460 sobre 5.000).

El Ministerio de Salud precisó además que el número de contagiados de coronavirus asciende a 326.136 personas, en tanto que 7.856 son los fallecidos en el distrito desde la llegada de la pandemia. La tasa de letalidad, es decir el porcentaje de muertes sobre diagnósticos positivos, se ubicaba en el 2,41%.