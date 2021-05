Falleció por coronavirus un trabajador de la Clínica Monte Grande

Se trata de Jonatan González, tenía 30 años y era administrativo de la Guardia. "No hay consuelo", admitieron desde la institución.

Un trabajador administrativo de la Clínica Monte Grande falleció por coronavirus. “No hay consuelo”, advierten desde la institución, que destaca su vocación de servicio. Se trata de Jonatan González, tenía 30 años. Ya son dos los trabajadores del centro de salud que murieron por Covid-19 desde la llegada de la pandemia.

“No hay consuelo para el equipo de trabajo, no hay consuelo para el equipo chico que compartió tantas horas con vos en la Guardia, no hay consuelo para quienes escucharon tus sueños y proyectos, hoy truncos”, señala el comunicado de la Clínica Monte Grande. Desde la institución confirmaron a Info Región que no había recibido la vacuna, pese a estar en contacto diario con el virus. “Era un chico sano”, precisaron.

“Otro de los nuestros, que pone el cuerpo, el alma y corazón en esta pandemia. Desde ayer a la tarde/noche, estamos todos en un estado de incredulidad, vulnerabilidad e impotencia y así transitamos hoy los pasillos de Clínica”, continúa el texto difundido en las últimas horas, y lamentan: “Nuevamente nos sentimos ensombrecidos con otra partida de un integrante del equipo de salud”. Es la segunda muerte de un trabajador en la CMG: En octubre del año pasado había fallecido Eugenio Bustillo.

La institución describe a Jonatan como una persona “buenísima”, en mayúsculas, y “sumamente colaborador”. Era uno de los primeros en ofrecerse para cubrir y reforzar las ventanillas de atención, recuerdan, y celebran que vivió “dándolo todo”. “Todos quienes conformamos Clínica Monte Grande te despediremos hoy, agradeciendo tu actitud de servicio inmensa”, apunta el texto.

Jonatan González falleció el martes, tenía 30 años y era personal administrativo de Guardia. “Lo despediremos con todos los honores, a aplauso cerrado. Vuela alto”, concluye el comunicado de la institución.