El intendente de San Vicente se encuentra aislado por ser contacto estrecho de un Covid-19 positivo

El intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza, anunció que se encuentra aislado de forma preventiva ya que ses contacto estrecho de un Covid-19 positivo. En las últimas horas, mantuvo un encuentro con el presidente de Trenes Argentinos.

“Acabo de enterarme que una colaboradora dio Covid positivo. A pesar de no ser contacto estrecho, preventivamente, he decidido aislarme y continuar trabajando de manera remota. No dejemos de cuidarnos”, informó el jefe comunal a través de su cuenta de Twitter.

Vale recordar que el Intendente mantuvo ayer una reunión con el presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci, para analizar proyectos en desarrollo en el distrito. “Coordinamos una agenda de trabajo en común para trabajar en la mejora del servicio ferroviario y en obras de infraestructura que generen espacios más seguros tanto para las y los usuarios del servicio como para las vecinas y vecinos de nuestro distrito”, informó sobre este cónclave.

También mantuvo ayer un encuentro con vecinos del barrio La Estelita para anunciarles que hoy se suscribe el Acta de Inicio de Obras del nuevo Jardín de Infantes N° 914. “Nos va a permitir acercar el derecho a la educación a cientos de niños y niñas”, destacaba. De este acto participaron también el presidente del Concejo Deliberante de San Vicente, Paolo Raddavero; el edil Roberto Blanco; el presidente del Cuerpo de Consejeros Escolares, Fernando Vitaller; el consejero Pablo Hernando; la secretaria de Educación, Eleonora Vázquez; y su par de Gestión Descentralizada, Anahí Vázquez.