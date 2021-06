En Lanús, la circulación está permitida hasta la medianoche

El distrito se encuentra en Fase 3, motivo por el que las restricciones se flexibilizan. Se puede circular hasta la medianoche, los bares y restaurantes pueden recibir clientes y los parques permanecerán abiertos. Las clases presenciales se reanudan el miércoles.

Las disposición rigen desde hoy y hasta el 25 de junio. El Municipio de Lanús se encuentra en Fase 3, de acuerdo a lo informado por las propias autoridades, que dieron a conocer el listado de actividades permitidas en el distrito, de acuerdo a las medidas anunciadas tanto por Nación como por Provincia.

En cuanto a la circulación, quedará restringida de 00 a 06. Las únicas excepciones a esta regla son los trabajadores esenciales y aquellas personas especialmente autorizadas. El transporte público sigue siendo sólo para esenciales.

Los comercios que no son esenciales pueden atender al público hasta las 20 y los locales gastronómicos pueden atender en espacios abiertos y en el interior con un aforo del 30 por ciento, hasta las 23. Pasado ese horario, sólo pueden continuar trabajando bajo la modalidad delivery y take away.

Las actividades recreativas, en tanto, están prohibidas en espacios cerrados. Sólo se podrán realizar reuniones de personas, concentraciones, prácticas deportivas recreativas grupales al aire libre y con un máximo de 10 personas por grupo. Las celebraciones religiosas podrán contar con un máximo de 20 personas pero sólo se permiten al aire libre.

A diferencia de la Fase 2, en esta ocasión se habilitan los parques municipales, de 8 a 19. Y se reanuda la presencialidad escolar a partir del miércoles.