Con un acto en Almirante Brown, el Gobierno lanzó el programa “Te Sumo”

El Gobierno lanzó, con un acto en el parque industrial de Almirante Brown, el programa “Te Sumo” para fomentar la inserción laboral de jóvenes de 18 a 24 años en pequeñas y medianas empresas (pymes). “Argentina está dando vuelta la página, no se vayan y no bajen los brazos”, pidió el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien recordó que Argentina atravesó una “doble crisis”, la que dejó la pandemia y la que dejó el macrismo.

El programa Te Sumo propone que las pymes que contraten jóvenes se verán beneficiadas con una reducción en aportes patronales y además recibirán un apoyo económico del Estado para el pago del salario durante los primeros 12 meses, a partir del alta laboral.

El acto se realizó este mediodía en la empresa AD Barbieri, ubicada en Luis María Drago 1382, Burzaco, en el Parque Industrial del partido de Almirante Brown, y fue encabezado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; junto a los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y de Trabajo, Claudio Moroni. También estuvo el intendente anfritrión, Mariano Cascallares, quien cabeza la lista de candidatos a diputados provinciales de la Tercera por el Frente de Todos. También asistieron los precandidatos a diputados nacionales del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan.

Santiago Cafiero lamentó que se discontinuran programas a nivel nacional, durante la gestión anterior, pero remarcó que se mantuvieron a nivel local por “resistencia”. “Los programas del sostenimiento de empleos, ingresos, de las pymes, de empleo pero con la conservación del puesto de trabajo, el Repro, la recuperación productiva y el IFE se llevaron adelante durante la pandemia y hoy son la semilla de una recuperación”, dijo, marcando el inicio de las políticas que hoy permiten este lanzamiento.

“Nosotros supimos, por la detrerminación del Presidente (Alberto Fernández), que teníamos que cuidar primero la salud pero sin negar el resto de los componentes sociales”, consignó el jefe de Gabinete, quien recordó que “Argentina no estaba preparada para enfrentar una pandemia”, por lo que se fortaleció el sistema de salud para poder dar respuesta. “A veces dicen que miramos mucho para atrás, pero esto fue hace dos años y ahora se cambian de domicilio para ver si logran cierta amnesia en la sociedad y no recuerdan el desastre que dejaron”, cuestionó.

Señaló, en este marco, que hay una “doble crisis”. “De una ya estamos saliendo”, sostuvo. “De la crisis de la pandemia ya empezamos a salir adelante, de la caída del empleo que suposo el cierre para generar las políticas de cuidado, ya estamos saliendo adelante. Los niveles de empleo y producción ya están superando los de 2019. Estamos en el camino correcto, pero falta”, admitió. “A la doble crisis hay que imponer una doble recuperación, la primera ya la estamos palpando. Tenemos mucho por hacer todavía porque tenemos que recuperarnos de la crisis del macrismo”, acotó.

“Argentina está dando vuelta la página, no se vayan y no bajen los brazos. El problema nunca es individual porque si el sistem no funciona, es el sistema. Estamos generando nuevas herramientas para que las juventudes tengan una oportunidad y después dependerá del esfuerzo de ustedes. El Estado tiene que estar generando las oportunidades para todos los argentinos y las argentinas”, expresó a renglón seguido.

“La mitad de los descocupados son jóvenes y es más grave en el caso de las mujeres. La tasa de los varones de empleo está un poco mejor que hace un año y la de mujeres está peor”, explicó Kulfas, y valoró el “incentivo claro” de este programa. “Arranca con una capacitación, a cargo del Ministerio de Trabajo, continúa con incentivos bien concretos, complemento del salario que va a pagar el Estado por un año, y también quiero señalar que este aporte va a ser mayor si la contratación es de una mujer jooven o diversidades. Se va a incorporar una reducción de las cargas patronales”, precisó respecto a “Te Sumo”.

“El único modo de inclusión es el salario y el trabajo en relación de independencia. Si tenemos que asistirlo, lo tenemos que hacer pero ese no es nuestro modelo, es una circunstancia que atraviesa la Argentina por la pandemia y los cuatro años anteriores. En la pandemia sostuvimos las empresas, los trabajadores informales, sostuvimos nuestro proyecto aún en el peor momento y por eso podemos hacer hoy cosas como estas”, remarcó Moroni. “Tenemos que ayudar a todos los jóvenes, los que terminaron el secundario, los que no lo pudieron terminar y no sabemos si lo van a hacer. Éste es el primer programa de muchos”, completó.

La presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y precnadidata a diputada nacional del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz, le envió un mensaje a los protagonistas. “El gobierno de Alberto Fernández y de Axel Kcillof tienen en el centro la inclusión a partir de la generación de trabajo”, aseguró. “El trabajo ordena la vida de todos nosotros y es como nos definimos. El Estado es el vehículo para transformale la vida a todos ustedes”, apuntó.

“El Presidente quiere ver a la juventud siendo parte del cambio en la Argentina”, aseguró. “Venimos a decir hoy ´te sumo al mundo del trabajo y la Argentina que venimos a poner de pie´”, manifestó al cerrar su discurso.

Macarena Sánchez, directora del Instituto de Juventudes, remarcó que hoy “se responde a la mayor demanda que tienen las juventudes en el país”. “Es muy difícil acceder al primer empleo”, admitió, y valoró el “esfuerzo” que realizaron particularmente los jóvenes en medio de la pandemia y las dificultades que enfrentaron durante los años anteriores. “Estamos respondiendo a muchísimas demandas que tenemos las juventudes hoy en día, celebro que tengamos un Gobierno que escuche las demandas”, dijo, y puso la mirada en la perspectiva de género de este programa.

Cascallares consideró que “es un día muy importante” para los jóvenes y “es un orgullo” que el parque industrial sea sede del lanzamiento. “Es una decisión política enfocada en forma muy acertada, en Argentina hay desigualdades estructurales y estpa volviendo a un sendero de desarrollo”, planteó, y remarcó que “la industria tiene que tener un lugar fundamental, sobretodo en la inclusión laboral”.

Recordó que se perdieron 160 mil puestos de trabajo durante la gestión anterior. “Ya hemos recuperado 25 mil y falta muchísimo por hacer y vamos a seguir trabajando”, aseguró, e hizo hincapié en la inclusión. “Los verdaderos protagonistas son los jóvenes”, dijo, y le cedió el micrófono a una joven vecina, Pamela, quien contó que actualmente no tiene trabajo “como mucha gente de esta edad”. “Egresé hace dos años del secuendario pero jamás tuve la oportunidad de entrar en una empresa y trabajar en relación de dependencia”, comentó. Y es a ellos a quienes está dirigida esta iniciativa.