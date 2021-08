Seguridad, educación y empleo joven, ejes de las propuestas de Santilli

El precandidato a diputado nacional de Juntos por la provincia de Buenos Aires Diego Santilli prometió impulsar leyes educativas, una norma de empleo joven y medidas más duras contra la delincuencia, al presentar este miércoles sus propuestas para el Congreso desde el municipio de Tres de Febrero.

Desde el Campo de Deportes de la Asociación de Amigos del Colegio Cardenal Copello y rodeado por intendentes de PRO y los precandidatos de su lista, Santilli nombró tres ejes de propuestas que, según dijo, planea llevar al Congreso.

Prometió “una ley para que el Estado rinda cuenta de los chicos que dejaron la escuela y explique cómo va a ir a buscarlos para que vuelvan a las aulas”, además de una Ley de Evaluación Educativa Obligatoria, “porque medir lo que pasa en las escuelas no puede quedar a discreción del gobierno de turno”, aunque aclaró que la evaluación “no es para marcar el error, es para corregirlo”.

También se comprometió además a impulsar una Ley de Emergencia Educativa “para mejorar la infraestructura, el equipamiento y la conectividad en cada escuela del país”, en su caso “poniendo el foco en las escuelas del Conurbano”.

Producción y empleo

El segundo eje fue la producción y el empleo. “No hay trabajo y el gobierno no solo no hace nada para generarlo, sino que hace todo lo posible para que no se cree trabajo, poniendo impuestos altísimos y avalando la industria del juicio laboral”, cuestionó.

Su diagnóstico fue que “se cerraron 90 mil comercios y 41.200 pymes argentinas” y para revertirlo propuso “extender la Moratoria a los Comercios y Pymes hasta diciembre del 2022” y bajarle los impuestos al trabajo “a los sectores más golpeados” como el gastronómico y el turístico.

Además, prometió impulsar una Ley de Empleo Joven para incentivar que las empresas contraten jóvenes entre 18 y 35 años. “Para eso, vamos a proponer que no paguen impuestos laborales por 5 años y a fomentar que los chicos se capaciten para que aprendan y entren rápido al mercado laboral”, afirmó.

Seguridad

El tercer y último eje fue la seguridad porque consideró que “Argentina es el mundo del revés” en el que “se libera a los presos, el narco vuelve al barrio y el Estado mira para otro lado”.

En este marco, propuso sacar a todos los policías que hacen tareas administrativas a las calles y frenar las excarcelaciones de delincuentes que reinciden o son violentos. “Vamos a proponer una reforma del código procesal-penal para prohibir las excarcelaciones para los delitos de robo a mano armada, de portación de armas de fuego, de narcotráfico y de violaciones”, completó.

Insistió en la necesidad de “endurecer las penas del código penal contra los narcos, motochorros y todo tipo de delincuentes violentos”, y citó el ejemplo del delito de “tenencia de droga para comercialización”.

También propuso terminar con los beneficios para presos por delitos graves y violentos. “No puede ser que un curso le baje años de condena a un asesino o a un violador. Al delincuente violento no se lo puede excarcelar. Se lo tiene que condenar de manera efectiva y no se le puede reducir la pena”, argumentó.

Del acto participaron intendentes de PRO como el anfitrión Diego Valenzuela (Tres de Febrero), Jorge Macri (Vicente López), Néstor Grindetti (Lanús), Guillermo Montenegro (Mar del Plata), además del radical Gustavo Posse (San Isidro) y el jefe del bloque PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, entre otros.