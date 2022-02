Corrientes en llamas: Banfield también recibe donaciones

Banfield se suma a las iniciativas solidarias que se multiplican en la Región y el país. El club Banfield recibirá esta tarde donaciones en el estadio Florencio Sola, sobre Arenales. ¿Qué llevar?

La jornada de donaciones para ayudar a Corrientes, que fue declarada zona de catástrofe ecológico y ambiental por los incendios forestales, se realizará hoy. Las donaciones se reciben desde las 17 en el estadio, sobre Arenales.

¿Qué llevar? Alimentos no perecederos, artículos de limpieza (lavandina, detergente, jabón blanco, desodorante de ambiente, etc), insumos para primeros auxilios (yodo, agua oxigenada, gotas de descanso para ojos, platsul, gasa, ibuprofeno, etc), agua y galletitas.

Lanús también lleva a cabo una colecta para Corrientes. “Los incendios están afectando la vida de muchas personas, flora y fauna del lugar. Desde FundaCAL queremos solidarizarnos con esta trágica situación, y te invitamos a participar de la campaña”, convocan desde la institución.

Reciben agua embotellada, bebidas isotónicas, elementos de primeros auxilios (gasas, algodón, cinta de papel, alcohol) y alimentos enlatados. Las donaciones deben acercarse a la sede social del club, ubicada en 9 de Julio 1680, de lunes a viernes. ¿El horario? De 17 a 20.

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, declaró a la provincia como “zona de catástrofe ecológico y ambiental” a causa de los incendios rurales, que ya arrasaron con más de 785 mil hectáreas, lo que constituye el nueve por ciento de la superficie provincial.