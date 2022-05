Dos policías dijeron que no recuerdan haber ido al country donde la joven denunció a Villa

Dos efectivos de la Policía bonaerense sostuvieron ante la Justicia no recordar haber concurrido al country “Venados II” de Canning la noche del 26 de junio del año pasado ante la denuncia de abuso sexual, como lo aseguró la joven que denunció a Sebastián Villa, según informaron fuentes judiciales.

Las declaraciones de los efectivos policiales se realizaron a las últimas horas del lunes ante la fiscal Vanesa Gonzalez, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucciones (UFI) 3, quien aguarda para hoy el testimonio “clave” de una médica que atendió a la víctima en el Hospital Penna.

La denunciante aseguró que la noche del presunto abuso sexual, había dos policías en la puerta del country tras un llamado al 911 y aportó a la fiscal capturas de pantalla de conversaciones con el jugador donde supuestamente le decía que, ante la presencia policial, él tenía que “arreglar” a los efectivos para no “meterse en problemas”.

Sin embargo, no solo los policías involucrados dijeron no recordar haber concurrido al country, sino que un informe entregado en las últimas horas por el Ministerio de Seguridad bonaerense reveló que no existe llamado al 911 con las características señaladas la noche del 26 de junio del año pasado, aseguraron. De igual manera, los investigadores sostienen que el llamado puede ser no concluyente ya que lo pudo haber realizado algún vecino a la seccional policial.

Por otro lado, la fiscal González aguarda para hoy la declaración de la médica ginecóloga del Hospital Penna, quien atendió a la joven que denunció a Villa el 27 de junio del año pasado, un día después del presunto abuso sexual.

La víctima contó que el hecho ocurrió el 26 de junio del año pasado en el country “Venado II” en la localidad de Canning, donde vivía el futbolista. luego de participar de un asado al que también habrían concurrido otros jugadores del plantel de Boca.

La joven relató también que al ser maltratada por el jugador, se quiso retirar del domicilio pero ante esta situación el delantero de Boca le bajó los pantalones, la arrojó sobre una cama y abusó sexualmente de ella.