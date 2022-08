Gerardo Morales le respondió a Elisa Carrió y sumó picante a la interna de Juntos por el Cambio

La tensión interna de Juntos por el Cambio no cede y, por el contrario, suma picante tras conocerse una serie de mensajes que el gobernador de Jujuy y presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales, le envió a Elisa Carrió tras sus dichos contra numerosos referentes de la coalición: “Querés romper, sos la Cristina Kirchner de Juntos por el Cambio”, acusó el jujeño a la chaqueña.

“Hola Lilita. Vos no sos más decente que yo. Vivo en la casa de mi mujer. Te invito que los dos demostremos lo que tenemos y cómo lo hicimos”, inicia la conversación, revelada que prosigue: “¿Por qué no hablás del Paseo del Bajo y de los negocios de la Ciudad? ¿Por qué no hablás del tema del Correo de Macri? ¿O de cómo manejaron durante nuestra gestión el crédito tomado al FMI y cómo se fugaron las divisas y quienes se hicieron ricos?”.

En tono admonitorio, Morales fustigó: “No vas a manchar mi nombre ni mi gestión que es transparente y transformadora. No te lo permito. Querés romper Juntos por el Cambio. Sos la Cristina Kirchner de Juntos por el Cambio”, concluyó el gobernador.

Las declaraciones de Morales llegan tras la nueva arremetida de la referente de la Coalición Cívica contra su propio espacio político a través de un tuit en el que compartió una sinuosa definición: ” La imbecilidad, según la Real Academia, es la absoluta falta de entendimiento. Lo que causa escándalo no es el mensajero ni su tono, es su estilo ‘poco patriarca’’. Lo que causa escándalo es la verdad. Besos”.

Esas declaraciones llegaron luego de que los referentes del PRO se reunieran el viernes para analizar la situación actual de Juntos por el Cambio, días después de las fuertes críticas emitidas por Carrió.

Si bien reconocieron que las declaraciones “molestaron”, prefirieron “dar por finalizado el tema” y aseguraron: “Estamos más fuertes que nunca”.