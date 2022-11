Ir en micro a la costa, no parece una opción ante el regreso de los trenes rumbo a destinos turísticos aunque, sin embargo, cada inicio de mes trajo consigo las imágenes de miles de personas en una larga vigilia para conseguir un pasaje que le permita al grupo familiar acceder a unas vacaciones y, una realidad incontrastable: no hay tickets para todos y eso sin hablar de trenes sospechosamente vacíos.

Para quienes no lo consiguieron, les contamos cuánto saldrá ir en micro a la costa atlántica bonaerense.

Mientras los ferrocarriles ya vendieron en poco más de 24 horas alrededor de 260.000 tickets para la temporada de verano con precios que van de $920 en primera a $1.110 en pullman y con descuentos para jubilados.

Por el contrario, quien no haya logrado hacer funcionar la inerte web de Trenes Argentinos o no haya contado con apuntarse un pasaje mediante la espera o la colada en las estaciones habilitadas como lo fue la de Temperley, deberá prepararse a pagar diez veces más. Ir en micro a la costa le saldrá entre $7.650 y $9.900 por tramo si se elije Mar del Plata.

Foto: @MarceloAlt1965

Ir en micro a la Costa: los destinos

Ir a Villa Gesell, una de las ciudades balnearias más buscadas implica un desembolso de entre $7.750 y $9.650.

De los destinos en el Municipio de la Costa, viajar a San Clemente en micro saldrá entre $6.750 y $7.700, mientras que a Santa Teresita costará alrededor de $7.900 y a San Bernardo, entre $7.300 y $8.450.

Más al sur de Mar del Plata, llegarse a Miramar cuesta desde $9.650 hasta $11.300, y a Necochea y la necesaria Quequén cuestan entre $10.350 y $11.900.

Por qué cuesta tanto ir en micro a la costa

La banda tarifaria, confiaron fuentes del sector al ser consultadas por este diario, es dispuesta por el gobierno nacional, que determina los valores mínimos y máximos en los pasajes.

Por su parte, el vocero de la Cámara Empresaria de Larga Distancia (Celadi), Gastón Gaona, resaltó que la venta de pasajes para ir a la costa en las próximas vacaciones comenzó a buen ritmo de forma online y en las boleterías, en un contexto en que las ventas todavía están entre un 20 y un 30% por debajo del último verano prepandemia.

“Somos uno de los sectores que aún no pudo recuperar los niveles previos al Covid-19. Confiamos en poder hacerlo en los próximos meses”, dijo el portavoz.

Ir en micro a la costa: Consejos