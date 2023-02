Entre disturbios y polémicas, liberaron a la diputada detenida en Lanús

La diputada del Frente de Todos e integrante del Frente Patria Grande de Juan Grabois, la lomense Natalia Zaracho, que detenida en la comisaría de Villa Diamante en el partido de Lanús durante la tarde de ayer tras un altercado con la policía bonaerense, fue puesta en libertad.

El conflicto que concluyó con la detención de la legisladora se inició cuando los efectivos empezaron a reducir a un presunto delincuente que andaba en una moto robada y la diputada y una de sus acompañantes se interpusieron porque, según dijo, era menor de edad, visiblemente bajo los efectos de estupefacientes, y consideró que los efectivos ejercieron violencia contra el joven.

Según la policía, las mujeres se negaron a identificarse, por lo que fueron detenidas y trasladadas a la Comisaría quinta de Lanús en Villa Diamante.

Conocida la noticia, diversas organizaciones convocaron a movilizarse frente a la dependencia policial para exigir la liberación de la diputada, que ocurrió después de varias horas y tras algunos disturbios.

Las versión de Zaracho

Tras su liberación ,Natalia Zaracho dio su versión de los hechos en un video que compartió a través de sus redes sociales. “Nunca no voy a intervenir si veo que la policía le pega patadas en la cabeza a un pibe de 14 años. Pasamos un momento muy feo pero lo haría devuelta por cualquier pibe del barrio”, escribió en Twitter.

Nunca no voy a intervenir si veo que la policía le pega patadas en la cabeza a un pibe de 14 años. Pasamos un momento muy feo pero lo haría devuelta por cualquier pibe del barrio. pic.twitter.com/gvtPHTvSzT — Natalia Zaracho (@Naty_Zaracho) February 16, 2023

La diputada contó que volvía del Congreso cuando se encontró con la situación. “Vimos que le estaban pegando a un pibe que ya lo tenían en el piso, el pibe estaba re drogado, era un menor de edad. Ya lo tenían apresado y viene un grandote y le da una patada en la cara, y yo me bajé y me identifiqué, le dije ‘no le hagas eso’. Pero me empujó, me tiró y caí en el piso. Me re calenté y yo quería sacar al pibe, el pibe me decía que no lo deje”, explicó la funcionaria.

“Yo soy mamá también y ahí fue que me esposaron y me llevaron y la llevaron a Wanda, nos tuvieron media hora en un coche, que encima los policías le decían ‘subile el vidrio y dejala ahí’. No nos querían dar agua, Wanda estaba descompuesta, pasamos un momento muy malo y acá adentro también”, dijo la legisladora de 33 años y madre de dos hijos.

Ante sus seguidores, Zaracho aseguró que volvería a actuar de igual manera. “Cada vez reafirmo más la lucha de nuestra organización que sabe estar donde tiene que estar y que lo haría de vuelta por cualquier pibe del barrio. Algo muy loco, que pasa siempre y se lo dije al comisario cuando yo me identificaba y le decía que era diputada, es que se me cagaban de risa”, aseguró la primera diputada cartonera.

Te puede interesar: LANÚS: LA POLICÍA DETUVO A UNA DIPUTADA NACIONAL

Polémica entre Juan Grabois y Diego Kravetz

Tras conocerse el hecho, el dirigente social Juan Grabois fue uno de los primeros en reaccionar: “La diputada Natalia Zaracho, que no vive en un termo como el 99% de los políticos sino en Villa Fiorito defendió a un pibe que estaban fajando entre varios policías y sin respetar sus fueros la tienen secuestrada en la 5ta de Diamante, Lanús. Si la tocan a Natalia, fíjense”.

La diputada @Naty_Zaracho que no vive en un termo como el 99% de los políticos sino en Villa Fiorito defendió a un pibe que estaban fajando entre varios policias y sin respetar sus fueros la tienen secuestrada en la 5ta de Diamante, Lanus. Si la tocan a Natalia… fíjense. — Juan Grabois (@JuanGrabois) February 15, 2023

Y acotó: “Cómo es esto? Además de diputado, ¿tenés que ser blanco y rico para que se respete la Constitución? Con todos los corruptos y criminales de la política justo a Nati? Le pegaron, la humillaron, media hora en un patrullero, van tres horas en la narcocomisaria mas transa de Lanús”.

¿Cómo es esto? Además de diputado tenes que ser blanco y rico para que se respete la Constitución? Con todos los corruptos y criminales de la politica justo a Nati? Le pegaron, la humillaron, media hora en un patrullero, van tres horas en la narcocomisaria mas transa de lanus. pic.twitter.com/4rleZVG0ur — Juan Grabois (@JuanGrabois) February 15, 2023

En respuesta, Diego Kravetz, jefe de Gabinete y responsable del área de Seguridad del Municipio de Lanús, respondió al posteo de Grabois y aseguró que no se trató de una detención ilegal: “Te aclaro algo: los fueros no la habilitan a agarrar a trompadas a los agentes que estaban tratando de detener al conductor de una moto robada”.

¿Van a prender fuego la comisaría, @JuanGrabois? ¿No les da vergüenza defender delincuentes? Te invito cuando quieras a reunirte con víctimas de los motochorros que ustedes protegen.



Y te aviso: lo que rompan del espacio público de Lanús, lo van a tener que pagar. pic.twitter.com/E7LT9fJXCm — Diego Kravetz (@diegokravetz) February 16, 2023

También denunció los disturbios que ocurrieron frente a la comisaría. “¿Van a prender fuego la comisaría, Juan Grabois? ¿No les da vergüenza defender delincuentes? Te invito a reunirte con víctimas de los motochorros que ustedes protegen. Y te aviso: lo que rompan… lo van a tener que pagar”, advirtió el responsable del área de Seguridad en otro posteo con un video en el que se ve a personas tiras vallas y piedras.

Acto seguido, arremetió: “Debería tener respeto por la autoridad como cualquier ciudadano. Además, y en lugar de ayudar al delincuente, tendrían que pensar en las familias de Lanús que son víctimas de delitos”.

El llamado de Cristina Kirchner

Grabois, además, reveló que la vicepresidente Cristina Kirchner se comunicó telefónicamente con Zaracho para solidarizarse por lo acontecido este miércoles.

“Cristina la llamó inmediatamente a Nati. Esos gestos son importantes, porque son humanos”, señaló el referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos y de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular.