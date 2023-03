Larroque: “Si el Presidente tuviera alguna chance de reelegir ya estaría pegando afiches”

El referente de La Cámpora y ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense,Andrés Cuervo Larroque embistió nuevamente esta tarde contra el presidente Alberto Fernández al sostener que si “tuviera alguna de reelegir ya estaría pegando afiches” y el plenario de la militancia kirchnerista de ayer hubiera tenido como consigna “Alberto reelección”.

En declaraciones radiales, el coordinador de la fuerza La Patria es el Otro aseguró que “el balance” de la gestión de Fernández no muestra “los logros” suficientes para “pensar en una reelección automática”.

Se trata de una nueva ofensiva de Larroque, el vocero oficioso del kirchnerismo duro para desgastar al presidente e intentar bajarlo de su candidatura.

“Si el Presidente tuviera chance de reelegir ya estaría pegando afiches y el plenario de ayer era ‘Alberto reelección. Pero no están esas condiciones, la realidad no lo representa y el funcionamiento que el Presidente le imprimió al Frente de Todos en términos de gestión, no tenemos los logros“, afirmó.

“El balance no nos permite pensar en una reelección automática. El funcionamiento de la fuerza política nos hace evaluar que hay muchas cosas para redefinir“, señaló.

Si bien reconoció que al jefe de Estado le tocó inicialmente administrar un período muy complejo con el estallido de la pandemia del coronavirus primero y la guerra en Ucrania después, subrayó que no se puede “ocultar que hay un montón de errores que nos ponen en una situación dudosa”.

Consultado sobre qué hará el kirchnerismo duro en caso de que Alberto Fernández ratifique que irá por un segundo mandato presidencial, Larroque dejó abierta cualquier posibilidad.

“Tenemos que pensar qué vamos a hacer nosotros y estamos iniciando un camino convocando a la militancia como protagonista. No hay mandrakes, la propia Cristina necesita una fuerza popular organizada y movilizada“, aseveró.

Elogios para Sergio Massa

En otro orden, destacó la gestión del ministro de Economía, Sergio Massa, de quien dijo que lo quiere “siempre en su equipo”, aunque evitó pronunciarse sobre una posible candidatura presidencial del líder del Frente Renovador, porque sus fichas están en primer lugar puestas en ver si se puede “romper la proscripción” de Cristina Kirchner para que sea ella la representante del Frente de Todos para la Casa Rosada.

“A Sergio lo quiero en mi equipo pero tenemos miradas distintas, tenemos diálogo permanente, en algunas cosas nos ponemos de acuerdo, en otras no, es inteligente, entiende de política y tiene los pies en la tierra”, indicó el camporista sobre Massa.

Sobre la situación de Cristina Kirchner, consideró que ella no se bajó de la contienda electoral sino que sobre ella pesa una proscripción, y trazó una analogía con Juan Domingo Perón en 1972.

“Así como en el pasado el candidato del año 72 era Perón y fue al proceso (Héctor) Cámpora, tenemos que pelear por la candidatura de Cristina y que no haya impedimentos como esta situación de gatillo de la mafia judicial sobre la democracia Argentina”, resaltó.

Cámpora para La Cámpora

Por otra parte, sobre su situación personal en La Cámpora, organización política que se encuentra en medio de un proceso de transición y reestructuración, Larroque reveló que está en vías de dejar la secretaria general, cargo que quedaría en manos de la legisladora porteña kirchnerista Lucía Cámpora, sobrina nieta del ex presidente Héctor Cámpora.

“En este momento la idea es que el rol de la Secretaría General lo pueda asumir una compañera, una mujer, Lucía Cámpora. Vamos a ver cuándo lo formalizamos, es un debate que empezó en el acto de Argentinos Juniors”, relató.