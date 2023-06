Milei confirmó quien encabezará la lista de diputados por la provincia de Buenos Aires

El precandidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, confirmó que el economista Alberto Bertie Benegas Lynch, encabezará su lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires.

“Nos habían dicho que no teníamos equipo. Y seguimos haciendo caer otra mentira sobre nosotros. Con Carlos Rodríguez, Roque Fernández, Diana Mondino, Darío Epstein y ahora Bertie, seguimos demostrando que tenemos un equipo sólido, técnico y políticamente hablando para sacar a la Argentina de la decadencia”, sostuvo Milei.

Y añadió: “Bertie es un profesional intachable. Hijo de Alberto, prócer liberal. Y es un placer y un honor que encabece la boleta de candidatos a diputados nacionales por la provincia”.

Benegas Lynch desarrolló su trayectoria en el sector privado, que incluye 10 años de trabajo para el Banco Santander en el área de la banca comercial y 12 como director general de Universia Argentina, empresa subsidiaria de Universia Holding del Grupo Santander, de España.

En este sentido, Benegas Lynch anticipó que trabajará “para que el Congreso sea también un factor de cambio”, al considerar que “no es posible que se legisle para controlar, regular y tributar cada paso que dan los individuos o para promulgar el día de la flor”.

“Hoy la carta de presentación de un legislador es la cantidad de proyectos para legislar que ha presentado. Una mirada absolutamente dantesca. Deberían cobrar sus dietas conforme a cuántas leyes derogan”, agregó.