Detuvieron a un concejal de La Libertad Avanza de Presidente Perón en San Vicente por manejar un auto con pedido de secuestro

La Policía bonaerense detuvo en San Vicente al concejal de La Libertad Avanza del partido de Presidente Perón Eugenio Esteban Fernández tras confirmar que el hombre conducía un auto con documentos apócrifos: el vehículo tenía un pedido de secuestro activo desde el 25 de marzo de 2024.

Fernández, que forma parte del Concejo Deliberante del partido bonaerense de Presidente Perón, quedó demorado y luego detenido al no poder presentar documentación legítima del Renault Sandero azul que manejaba, informaron fuentes policiales al sitio Infobae.

Personal del Comando de Patrullas de San Vicente detuvo a Fernández en la intersección de la ruta 58 y Juan Pablo II, y lo que tenía que ser un chequeo de rutina se convirtió rápidamente en una causa actualmente caratulada como “encubrimiento pedido de secuestro activo”.

Eugenio Esteban Fernández tiene 57 años y es integrante del Concejo Deliberante de Presidente Perón. Al ser integrante de La Libertad Avanza es parte de la oposición en ese partido bonaerense porque Fuerza Patria se impuso en las elecciones legislativas locales en 2025.

Hasta esta semana era un actor político ignoto afuera de ese ámbito bonaerense, pero el jueves quedó detenido en una dependencia policial mientras actuaba la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio descentralizada N°1 de San Vicente.

Apenas lo detuvo la policía Fernández presentó los papeles de su auto, pero los oficiales se percataron de que había irregularidades en la numeración de la cédula automotor.

Una averiguación en el momento permitió descubrir que era falsa, y que el Renault Sandero de Fernández tenía pedido de secuestro desde el 25 de marzo de 2024 por orden del Juzgado Federal Criminal y Correccional N°2, Secretaría 13 de Lomas de Zamora.

Ahora, el concejal de Presidente Perón está a disposición de la Justicia bonaerense, tanto en Lomas de Zamora como en San Vicente, mientras se corrobora cómo adquirió el auto y cuáles son los verdaderos papeles.