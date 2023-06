Marcado por la desaparición de Cecilia Strzyzowski, Chaco vota sus PASO

La provincia de Chaco celebra hoy las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para dirimir candidatos a gobernador y vice, legisladores provincias, intendentes y concejales de todos los municipios para las elecciones generales que tendrán fecha el 17 de septiembre. El gobernador Jorge Capitanich va por su reelección.

La elecciones se enmarcan tras la desaparición y presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski, pareja de César Sena, hijo de un matrimonio de dirigentes sociales (Emerenciano Sena y Marcela Acuña) del riñón del mandatario provincial, que conmueve a la provincia.

En la previa del inicio de los comicios, la madre de Cecilia, Gloria Romero, publicó un video en redes en el que pidió el apoyo del electorado chaqueño en la causa. “Si alguien cree en mi, demuéstrenlo el domingo. Los espero en las urnas. Hoy la marcha por Cecilia tiene que ser en las urnas. Yo quiero el apoyo de ustedes ahí”, reclamó la mamá la joven desaparecida desde el 1 de junio.

Quiénes son los candidatos

Compiten un total de 10 formulas correspondientes a 8 espacios distintos:

Jorge Capitanich y Analía Rach Quiroga , por el Frente Chaqueño

, por el Frente Chaqueño Ismael Walter Espinoza y Cepriano Arizaga , por el Frente Chaqueño

, por el Frente Chaqueño Juan Carlos Polini y Delfina Veiravé , por Juntos por el Cambio

, por Juntos por el Cambio Leandro Zdero y Silvana Schneider , por Juntos por el Cambio

, por Juntos por el Cambio Juan Carlos Bacileff Ivanoff y César Picón , por el Frente Integrador

, por el Frente Integrador Cesar Germán Báez y Samanta Ariela Salas , por Partido del Obrero

, por Partido del Obrero Alfredo “Capi” Rodríguez e Ileana Aguirre , por La Libertad Avanza

, por La Libertad Avanza Gustavo Martínez y Viviam Polini , por Corriente de Expresión Renovada

, por Corriente de Expresión Renovada Rubén Galassi y Marta Kassor , por Libertarios en Acción

, por Libertarios en Acción Domingo Peppo y Nicolás Matta, por Unidos por la Gente

Capitanich: “Un hecho policial no se puede transformar en un hecho político”

Luego de votar en las elecciones primarias de la provincia, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, encabezó una conferencia de prensa en la que insistió en calificar al crimen de Cecilia Strzyzowski, del que se acusa a la familia de Emerenciano Sena y Marcela Acuña, como un hecho meramente policial que no tiene relación con la actividad de estos como dirigentes sociales.

“Un hecho policial no puede transformarse en un hecho político”, afirmó Capitanich quien consideró que en la provincia rige la división de poderes lo cual garantiza una “justicia independiente.

Jorge Capitanich votó segundos después del comienzo de la elección vestido con un suéter rojo similar a la vestimenta del movimiento de Emerenciano Sena.

Se desentendió del piquetero al minimizar su influencia: “Tenemos 5000 organizaciones que dan empleo a 30 mil chaqueños” señaló el mandatario provincial. Sin embargo, la boleta con el rostro de Sena y su esposa, Marcela Acuña, no fueron retiradas de todas las escuelas de la provincia pese a lo cual insistió en que “todos los imputados en el caso están detenidos y excluidos de las listas” que participan de la elección.

Gloria Romero: “Hoy es el voto bronca”

La madre de Cecilia Strzyzowski, Gloria Romero, la joven desaparecida desde el 1° de junio, habló con los medios de prensa este domingo, antes de ingresar a emitir su sufragio, por las elecciones PASO de la provincia de Chaco.

“Hoy es el voto bronca. Mucha gente me decía que no servía votar en las PASO, pero sí sirven. Hoy la forma de marchar es votar”, manifestó Romero, quien agregó: “Si están conmigo, que vengan a votar. Que en los votos se den cuentan que la gente tiene bronca”.

En referencia a lo sucedido con su hija Cecilia, sostuvo: “Son cosas que a veces me quiebran, que no entiendo. No puedo entender esto, no sé qué pudo haber visto mi hija, qué tanto les molestaba lo que ella haya visto para hacer lo que hicieron”.

Y sentenció: “Todos me dicen que soy valiente. Tengo más huevos que todos los hombres juntos”.

La madre de Cecilia recibió el apoyo de la gente mientras esperaba para emitir su voto. “Que dios te bendiga”, “Dios te va a dar fuerzas”, fueron algunas de las frases que las personas le dedicaban a Romero, quien se emocionó ante el acompañamiento de la ciudadanía.