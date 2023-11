“Los Nominados Emergentes” hacen su esperada llegada a Monte Grande

Unión del Under y Fundación Construir se unen para honrar el arte emergente en una gala anual que destaca la pasión y el esfuerzo de artistas locales. El reconocimiento no se basa en premios monetarios sino en el impacto que genera esta entrega en la movida emergente.

Unión del Under y Fundación Construir se unen para honrar el arte emergente en una gala anual que destaca la pasión y el esfuerzo de artistas locales. El reconocimiento no se basa en premios monetarios sino en el impacto que genera esta entrega en la movida emergente.

El Centro Cultural El Galpón en Monte Grande se prepara para recibir a las prometedoras bandas emergentes que han sido nominadas en el evento organizado por Unión del Under. Esta entrega, que busca destacar el talento emergente, está programada para el próximo domingo 12 de noviembre y cuenta con el respaldo del Municipio de Esteban Echeverría.

La edición de este año del certamen contará con la participación de aproximadamente 60 artistas y bandas finalistas. La mayoría de ellos provienen de la zona sur, pero también se esperan talentos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gran Buenos Aires y otras regiones del país. La diversidad geográfica de los nominados promete brindar una experiencia musical enriquecedora y variada para el público asistente.

“Los Nominados Emergentes” es una iniciativa llevada a cabo en colaboración entre Unión del Under y el respaldo de la Fundación Construir con el propósito de destacar la labor cultural y musical de las bandas y artistas locales.

Es importante destacar que este reconocimiento no conlleva un premio en efectivo ni un valor económico, ya que la actividad se gestiona de manera autónoma e independiente. Los premios simbólicos, representados en forma de estatuillas, son proporcionados por la Fundación Construir de Lomas de Zamora y son entregados por los integrantes del Jurado convocado a tales efectos.

Los miembros del jurado son representantes de diversos programas de radio con enfoque en la promoción de talento emergente y el respaldo de la escena under, los cuales suelen estar involucrados en la producción, apoyo, difusión y organización de eventos con artistas y bandas en desarrollo. La realización de este evento de forma anual representa un valioso apoyo para los talentosos artistas locales en sus barrios.

Los integrantes del Jurado son:

Alejandra Anahí, Damián Gula, Colo Retamar, Rafa Quevedo (Raíces del Under), Ceci Leguizamón (Rock n´Sur), Claudia Tulipano, Vivi Alanís (Región 90.5), Claudio Pagani (El Sereno Bar), Cristian Fontela (El Sangre), Cuchy Gómez, Diego Lezcano (El Aguante), David Lamperte (Sala Satch), Deby Fernández (Conociendo Bandas), Diego Ojeda, Miguel Ojeda (Con el rock en las venas), Eduardo Ansaldo (Reyes del Under), Ezequiel Manzo (Fresquete Productions), Fabián Cabrera (Jeringa Veinticuatro), Ferlu Di campi (Caminantes de la noche), Gabriel Velázquez, Pedro Fleitas (Cero en conducta), Gustavo Verón (Las sombras del ayer), Gustavo Novo (Viaje a través de tus cables), Iris Noelia (ex “La Vieja Floreria”), Leo Toledo (Las Huestes del Metal), Luisa Lucki Guillin (Re-Acción Emergente), Marcelo Narmona (Una noche más de rock), Maxi Mionnet (341 Rock), Maru Gudiño (la previa del Under), Mery Carpe-Diem (Uno por semana), Rodrigo Corrado (Quiero conocer tu banda), Sabry (Parador Rock y Metal), Sergio Vera (Angelito Producciones), Turko Yramain (Club Atlético Under), Víctor Quiña (Inconsciente Colectivo), Walter Aquino (Ciudad Okulta), Romina Genez (B/A Producciones), Belén Romano (Con el rock a cuestas. FM Cristal 107.1mhz. Pto. Madrín), Pauly Sosa (Para que sigamos siendo, FM mestiza Rock. Córdoba).

El evento va estar conducido por Vivi Alanis de Región 90.5, Gabriel Velázquez de Cero en conducta Radio, Diedo Ojeda de Con el Rock en las Venas y Cecy Leguizamón de Rock n’ Sur.

Los finalistas son…

Reconocimiento banda punk emergente:

Quebraditos

Lxs Olvidadxs

Reconocimiento baterista emergente:

Cristian Gauna (Perro Indio)

Maty (Lxs Olvidadxs)

Gaby Binder (Furia Gandhi)

Reconocimiento a voz masculina emergente:

Fabián Ruiz (argentino yo)

Sergio Romero (D-Rock)

AdryFernández (Reina Negra)

Reconocimiento a disco o EP emergente:

Tiempo al tiempo (Don Goyo)

Historias de Guerreros (Blackmoon)

Marcar el Camino (Dulce Natural)

Hoy como ayer (Los Hijos de Claudia)

Reconocimiento banda reggae emergente:

Raza Mastai

Naturaleza Exige

Reconocimiento a bajista emergente:

Leo Eyriey

Martín Soto (Infernal/Algunos Quedan)

Luigi Villalba (Desafiando Limites)

Nacha (Lxs Olvidadxs)

Reconocimiento voz femenina:

Kari Ramone (Torp2)

Analia Boccomino (Seda Carmin)

Evelyn Borchichi (Soster)

Reconocimiento a tema o canción emergente:

Carne de Cañón (Decima)

Atesorar y contemplar (Perro Indio)

Sueño Rockabilly (Gran desorden)

Rocanroles eternos (La Colgada)

Reconocimiento banda metal /hardcore emergente:

Blackmoon

Infernal

Furia Gandhi

Reconocimiento guitarrista emergente:

Cecilia (Lxs Olvidadxs)

David Zambrana (Brakas)

Juan Huenchuñir (Descraneador/Gambler/Bertoncelli/Holy Rock)

Matias Colazo (Efecto Pigmalión)

Reconocimiento artista solista emergente:

Matta (Diego Bogado)

Moises Alba

Rodrigo Álvarez

Reconocimiento video clip emergente:

El Último Monaguillo (Leo Eyriey)

El portador de la luz (Torcaza)

Apocalíptico (Jetoides)

Ves nada (El peor Disfraz)

Reconocimiento a banda blues:

La Suprema Rock & Blues

Semillas Blues

Alma Bruja

Blues Motel

Reconocimiento tecladista emergente:

Walter Teves (Marcas)

Diego Serrano (Las Berenjenas Rock)

Agustín Infantino (Furia Gandhi)

Sebastian Jones (Las Mentas)

Reconocimiento a banda femenina:

No Tan Santas

Lxs Olvidadxs

Trapo de seda

Soster

Reconocimiento banda del interior:

Lordowar (Catamarca)

Baba Yaga (Neuquén)

Farolitos (Rosario)

Armando Flores (Córdoba)

Reconocimiento banda de rock emergente:

Don Goyo

Reina Negra

Soldados Caídos

Reconocimiento a armoniquista emergente:

Adrián Vodoo (Voodoo Blues)

Diego Gauto (ex Vieja Quimica/ViejaFroh/BueySolo)

Mauro Bobadilla (Argentino yo)

Reconocimiento a banda del exterior:

El Mismo (España)

Cuchilla Grande (Uruguay)

Reconocimiento a la trayectoria:

JAMAS

Sucio Dengue

La Flaca rocanrol

Soldados Caídos