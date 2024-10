Las repercusiones tras la confirmación del veto a la Ley de Financiamiento Universitario

Luego de que la Cámara de Diputados ratificara el veto total del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, los estudiantes que se manifestaban frente al Congreso expresaron su tristeza por el resultado pero aseguraron que continuarán la lucha contra el ajuste del Gobierno.

“Es un desastre, un escándalo. Es un nuevo ataque a la universidad pública. Lo veíamos venir pero hay un montón de resistencia, asambleas y tomas, y es una fuerza que tenemos que seguir construyendo. No hay que bajar los brazos”, afirmó Paula, estudiante de Medicina a los medios que estaban en las inmediaciones de Cogreso.

Otra alumna coincidió en que “el veto pasó, pero no se termina nada acá“. “Lo que despertó durante toda esta semana Milei con sus políticas privatistas fue al movimiento estudiantil, a los trabajadores de la salud. La paciencia se acabó y hay que enfrentar a este Gobierno con un verdadero plan de lucha”, sostuvo.

Las declaraciones de los Diputados

José Luis Espert: “Queremos más educación y menos curros”

“La educación universitaria pública no está en peligro. Es falso de toda falsedad. Lo que sí queremos es cada vez mejores profesores, graduados e investigaciones”, remarcó el diputado de La Libertad Avanza, quien señaló que el Gobierno destinó este año casi u$s3.000 millones a las universidades.

“Lo que no queremos son curros que se hagan con el dinero de los contribuyentes, muchos de ellos pobres que no estudian o no van a poder estudiar. No sean ridículos. Queremos educación universitaria y pública, pero cada vez con mayor calidad y menos curros”, insistió.



Leandro Santoro: “Están ajustando una de las pocas cosas que funcionan bien”

El diputado de Unión por la Patria aseguró que quienes respalden el veto del presidente Javier Milei van a cometer un verdadero “desatino histórico”. “Están haciendo un ajuste sobre una de las pocas cosas que funcionan bien en este país. Por prejuicios ideológicos, están profundizando las tensiones sociales”, sostuvo.

“En el fondo, este plan económico tiene un solo objetivo: bajar el gasto público para bajarle los impuestos a los ricos. No hay meritocracia en una sociedad donde no hay oportunidades”, concluyó.

Germán Martínez: “Estamos discutiendo el modelo de país”

El jefe de bloque de Unión por la Patria aseguró que el debate de fondo va más allá del financiamiento universitario y tiene que ver con el futuro de la Argentina.

“Si Milei quiere una Argentina con el 80% de excluidos, sin industria, donde cada una de las provincias se arregle por su lado, es absolutamente razonable que vaya en contra de la educación”, sostuvo.

“Y sí hay plata. Para los espías de Santiago Caputo sí, pero para las universidades públicas no. Esa es la discusión de fondo”, remarcó.

Fernando Iglesias: “Acá lo único que se discute es el equilibro fiscal, y lo quieren romper”

“No hay ningún plan de desmantelamiento. Lo que estamos discutiendo es la plata”, enfatizó el diputado del PRO. “Lo del ascenso social era, pero no es”, expresó, entre otras críticas al funcionamiento de las universidades.

Rodrigo De Loredo: “No hay una sola propuesta del Gobierno vinculada a las reformas que la universidad; lo único que estamos discutiendo es el ajuste”

El jefe de bloque de la Unión Cívica Radical destacó: “Somos reformistas y no le tenemos miedo al cambio. Pero para el Gobierno no hay plata pero no hay reformas. Ajusta la economía y ajusta el debate”.

“No hay una sola propuesta del Gobierno vinculada a las reformas que la universidad necesita para mejorar lo que ya funciona mucho mejor que el resto del Estado. Lo único que estamos discutiendo es el tamaño del ajuste”, subrayó.

“¿Por qué han escogido arteramente que el ajuste del conglomerado universitario sea superior al del resto del sector público? Esta decisión esconde una voluntad política de entender que no quieren sostener un sistema público, universal y gratuito”, añadió.

Si bien afirmó que “este bloque ha demostrado que está dispuesto a cooperar”, destacó que su bancada “va a insistir con esta ley que procura defender uno de los pilares todavía en pie que hace a la movilidad ascendente en la Argentina”.

Miguel Ángel Pichetto: “Este gobierno es una sociedad anónima de destrucción masiva de lo poco que nos queda de un cierto nivel de bienestar del Estado argentino”

“Probablemente hoy ganen. Pero cuando creen que ganan, en realidad pierden. Como perdieron también con un sector muy importante de la sociedad argentina que son los jubilados”, sostuvo el legislador de Encuentro Federal.

“El Gobierno no tiene programa. Es un barco sin luces, un tren que no llega a ninguna estación. Una sociedad anónima de destrucción masiva de lo poco que nos queda de un cierto nivel de bienestar del Estado argentino. Una empresa de demolición. Eso es lo que expresan con este plan económico que no es un plan”, apuntó.

Además, pidió “que el ministro de Economía venga, que tenga un gesto con esta casa, la Ley de Presupuesto es la más importante”.

“Lo que hay es una apuesta a la confrontación, están jugando con valores muy sensibles”, concluyó.