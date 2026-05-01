Duelo clave para Los Andes en el Eduardo Gallardón

Los Andes recibirá mañana al escolta, en un duelo clave por la pelea de arriba en la tabla de la Zona A.

Los Andes recibirá mañana al escolta, en un duelo clave por la pelea de arriba en la tabla de la Zona A.

Los Andes recibe mañana a Colón, por la Fecha 12 de la competencia de la Primera Nacional, en un duelo clave por la punta.

El partido se disputará el sábado, desde las 15.30, en el Estadio Eduardo Gallardón de Lomas de Zamora. Daniel Edgardo Zamora será el encargado de impartir justicia. La transmisión está a cargo de LPF Play.

El Milrayitas acumula 16 puntos en la Zona A de la Primera Nacional (producto de cuatro victorias, cuatro empates y dos derrotas) y se metió en el tercer puesto afianzándose en la zona de Reducido. El rival es el escolta, con 18 unidades.