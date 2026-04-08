Diputados se dispone a aprobar la reforma a la Ley de Glaciares impulsada por el Gobierno

El oficialismo cuenta con los números para aprobar definitivamente la reforma a la Ley de Glaciares. Se debate hoy en la Cámara de Diputados.

El oficialismo cuenta con los números para aprobar definitivamente la reforma a la Ley de Glaciares. Se debate hoy en la Cámara de Diputados.

La Cámara de Diputados será epicentro de una sesión en la cual se descuenta la sanción definitiva de la modificación a la Ley de Glaciares, que ya tiene el aval del Senado. El oficialismo se aseguró el número necesario para anotarse el triunfo legislativo.

La sesión fue convocada para este miércoles a las 15. La Libertad Avanza cuenta con el apoyo del PRO, la UCR, Innovación Federal, Elijo Catamarca y Producción y Trabajo, pero además sumaría un puñado de votos de otros espacios.

Así lo refleja el dictamen de mayoría con el que el oficialismo y sus socios se alzaron este martes en el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, y Asuntos Constitucionales, en tanto que la oposición firmó dictámenes de rechazo.

“Diputados, no traicionen a los argentinos. La Ley de Glaciares no se toca”, reza el cartel que la agrupación Greenpeace colocó bien temprano, como forma de protesta a la intención de la administración libertaria.

AHORA

Diputados: no traicionen a los argentinos



¡La Ley de Glaciares no se toca! pic.twitter.com/Liv0fv89Z5 — Greenpeace Argentina (@GreenpeaceArg) April 8, 2026

La idea de la oposición es inundar el recinto de expresiones políticas contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien se encuentra en medio de un escándalo por la compra de departamentos, con préstamos privados, y los viajes.

Cada día que pasa, van apareciendo nuevos elementos que complican el devenir judicial del vocero y jefe de Gabinete. Sin embargo, el presidente Javier Milei forzó un respaldo cerrado sobre el funcionario, que en breve debe brindar su primer informe de gestión en la Cámara baja.