Crimen en Lomas de Zamora: conmoción por el asesinato de un estudiante de la UNLZ

La Universidad Nacional de Lomas de Zamora expresó su profundo pesar por el asesinato de Agustín Rivero, estudiante de esa casa de estudios, quien fue víctima de un hecho delictivo que generó fuerte conmoción en la comunidad educativa.

La víctima cursaba las carreras de Administración de Empresas y Despachante de Aduana en la UNLZ. Desde la institución remarcaron que el crimen no solo enluta a la universidad, sino que también expone el impacto de la inseguridad en la sociedad, un fenómeno que golpea especialmente a los jóvenes.

En un comunicado oficial, la universidad acompañó a los familiares, amigos y compañeros de Rivero en este difícil momento, al tiempo que reclamó el pronto esclarecimiento del hecho. El pedido de justicia se replicó también entre estudiantes y docentes, quienes manifestaron su preocupación por la creciente violencia.

El caso

Un joven de 21 años fue asesinado en las últimas horas en la localidad de San José, partido de Lomas de Zamora. Fue sorprendido por delincuentes y si bien entregó la mochila, se resistió un poco a entregar el celular. Le dispararon y terminó muriendo en el hospital.

Todo sucedió en la intersección de las arterias Dinamarca y Erickson. La víctima, Agustín Andrés Rivero (21), fue sorprendido por delincuentes que bajaron de un Volkswagen Voyage negro. “Dame las cosas”, le gritaron.

Entregó de inmediato la mochila, que los asaltantes abandonaron allí, pero se resistió un poco a entregar el celular. Frente a esta situación, uno de los asaltantes le apunta y dispara. Recibió un balazo en la zona de la cintura.

La Policía informó que fue trasladado por un vecino al Hospital de Diagnóstico Inmediato “Roberto Sánchez” de Banfield, pero finalmente falleció.