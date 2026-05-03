Multas en Provincia de Buenos Aires: aumentan 16,8% desde mayo

La actualización de multas en Provincia de Buenos Aires impacta en todas las infracciones de tránsito y eleva los valores máximos por encima de los $2 millones. La medida ya rige desde el 1 de mayo.

La actualización de multas en Provincia de Buenos Aires impacta en todas las infracciones de tránsito y eleva los valores máximos por encima de los $2 millones. La medida ya rige desde el 1 de mayo.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires aplicó un aumento del 16,8% en las multas en territorio bonaerense, con vigencia desde el 1 de mayo para el bimestre mayo-junio. La suba fue oficializada a través de la Resolución 2/2026 publicada en el Boletín Oficial y representa la tercera actualización en lo que va del año.

El incremento se basa en la actualización del valor de la unidad fija (UF), que pasó de $1.896 a $2.215. Este parámetro, equivalente al precio de un litro de nafta premium informado por el Automóvil Club Argentino en La Plata, es la base para calcular todas las sanciones. De esta manera, las multas más graves, como conducir con alcohol en sangre o exceder la velocidad máxima, pueden alcanzar los $2.215.000, mientras que negarse a un test de alcoholemia llega hasta $2.658.000.

Entre las infracciones más comunes, superar la velocidad máxima ahora oscila entre $332.250 y $2.215.000, circular sin VTV o cruzar un semáforo en rojo puede costar hasta el mismo monto máximo, y no usar cinturón de seguridad o estacionar mal tiene valores que van desde $110.750 a $221.500. También se mantienen sanciones elevadas para quienes circulen sin licencia, seguro o documentación obligatoria.

Desde el Ejecutivo provincial recordaron que para evitar multas es obligatorio contar con licencia vigente, VTV al día, seguro obligatorio y cédula del vehículo, además de respetar normas de seguridad como el uso del cinturón o casco. Asimismo, quienes abonen la multa en el período de pago voluntario acceden a un 50% de descuento sobre el valor mínimo, mientras que el incumplimiento puede derivar en recargos, retención de la licencia e incluso acciones judiciales.