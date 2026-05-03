Turismo fin de semana largo: viajaron más de 1 millón de personas pero cayó el gasto real

El turismo durante el fin de semana largo del Día del Trabajador movilizó a 1.066.464 personas en todo el país, aunque mostró señales de desaceleración con menor gasto y estadías más cortas, según informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El turismo durante el fin de semana largo del Día del Trabajador movilizó a 1.066.464 personas en todo el país, aunque mostró señales de desaceleración con menor gasto y estadías más cortas, según informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El movimiento turístico durante el fin de semana largo del Día del Trabajador volvió a evidenciar el impacto del contexto económico en los hábitos de consumo. De acuerdo al relevamiento de CAME, viajaron 1.066.464 personas con un gasto total de $235.008 millones, pero con una caída real en el consumo y estadías promedio más breves, de apenas dos noches. El informe destacó que predominó el turismo de cercanía, con escapadas cortas y decisiones de gasto más cuidadosas.

En comparación con 2025, la cantidad de viajeros cayó un 8%, aunque desde la entidad aclararon que el año pasado el feriado se extendió por cuatro días, lo que influyó en la mayor movilidad. Sin embargo, al contrastar con 2023 —cuando también hubo un fin de semana de tres días— se registró un crecimiento del 16%, lo que marca una recuperación parcial del turismo interno. Aun así, la estadía promedio fue un 25,9% menor que la del año pasado.

El gasto promedio diario por turista se ubicó en $110.181, con una baja real del 1,6% frente a 2025. En tanto, el gasto total en rubros como alimentos, alojamiento, transporte y recreación se desplomó un 32,9% en términos reales. Desde CAME interpretaron estos datos como reflejo de un consumo “más contenido y selectivo”, donde los viajeros priorizaron promociones, descuentos y alternativas más económicas.

El informe también resaltó una fuerte segmentación territorial en la demanda turística. Los destinos tradicionales como CABA, Mendoza, Córdoba, Bariloche y Puerto Iguazú mantuvieron niveles de ocupación moderados, sostenidos por su infraestructura y conectividad. Sin embargo, el mayor dinamismo se observó en ciudades con eventos específicos, como Goya con la Fiesta Nacional del Surubí, La Cumbre con el Desafío del Río Pinto, Concordia con el TC2000 y Yerba Buena en Tucumán.

En paralelo, crecieron destinos intermedios impulsados por propuestas locales. Localidades como San Antonio de Areco, Cañuelas y Baradero en la provincia de Buenos Aires, junto con Villa Yacanto, Villa del Dique y San Lorenzo en Córdoba, lograron captar turismo mediante ferias gastronómicas, eventos culturales y actividades regionales, consolidando una tendencia hacia experiencias más cercanas y accesibles.

En lo que va del año, ya se registraron cuatro fines de semana largos en los que viajaron 7.940.720 turistas, con un gasto acumulado de $2.282.083 millones. Esto representa un crecimiento del 8,1% en la cantidad de viajeros respecto al mismo período de 2025, aunque con una dinámica de consumo más moderada.

El transporte aéreo también mostró cifras relevantes: Aerolíneas Argentinas trasladó más de 158.000 pasajeros en cuatro días, con una ocupación promedio del 82% y picos superiores al 90% en vuelos de cabotaje. Los mayores flujos se concentraron entre jueves y viernes, superando los 34.000 pasajeros diarios.

Otro dato destacado fue el crecimiento en el uso de medios de pago digitales. Según CAME, las promociones bancarias y los reintegros mediante aplicaciones como MODO, BNA+, Mercado Pago y Cuenta DNI fueron determinantes para incentivar el consumo, con beneficios como descuentos del 20% en gastronomía y financiación en cuotas sin interés para alojamiento y combustible.

De cara a la temporada invernal, el informe anticipó expectativas positivas, especialmente en destinos de la Patagonia. Bariloche, por ejemplo, proyecta un aumento cercano al 15% en la llegada de turistas brasileños, lo que refuerza el peso del turismo internacional y abre perspectivas favorables para los centros de nieve en los próximos meses.