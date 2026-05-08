Advierten sobre el millonario negocio de la venta ilegal de medicamentos online

Mientras muchas familias recortan gastos para llegar a fin de mes, un negocio silencioso crece a velocidad récord: venta ilegal de medicamentos online.

Mientras muchas familias recortan gastos para llegar a fin de mes, un negocio silencioso crece a velocidad récord: venta ilegal de medicamentos online.

La venta ilegal de medicamentos online mueve 8 mil millones de dólares anuales, advierte un relevamiento realizado por el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB), que además advierte que los 70 principales laboratorios concentran el 80% de las ventas.

“Mientras millones de argentinos recortan gastos para llegar a fin de mes, un negocio silencioso crece a velocidad récord detrás de la pantalla del celular: la venta online de medicamentos, incluso los que son bajo receta”, señalan desde el sector farmacéutico.

El titular del SAFYB, Marcelo Peretta habló de una “connivencia” entre laboratorios, Mercado Libre y el Gobierno.

“Ese circuito funciona en la total ilegalidad porque, aunque el Gobierno intentó habilitar la comercialización digital mediante el DNU 70/2023, la medida quedó frenada judicialmente tras un amparo presentado por nuestro propio gremio farmacéutico, con lo cual los medicamentos sólo pueden venderse en establecimientos con dirección técnica farmacéutica y ni Mercado Libre ni ningún portal de internet se encuentra habilitado para ello. Sin embargo, las operaciones continúan. Y los números son descomunales porque en Argentina hasta lo prohibido factura en cuotas y con envío gratis”, afirmó.

Peretta denunció además que plataformas de comercio electrónico continúan ofreciendo medicamentos recetados “como si nada hubiera pasado”, pese a que la venta online permanece suspendida hasta que la Corte Suprema resuelva la cuestión de fondo.

“Metimos un amparo frenando el DNU 70/23 que autorizaba la venta online de medicamentos. Hasta tanto la Corte no lo resuelva, está prohibido. Sin embargo, Galperín, dueño de Mercado Libre, en connivencia con Federico Sturzenegger, hacen lo que quieren”, aseguró.

Los datos difundidos por SAFYB revelan la magnitud del negocio. Sólo la Semaglutida, comercializada bajo marcas como Ozempic y utilizada para tratamientos de diabetes y descenso de peso, generó una facturación online estimada en $46.807 millones durante mayo de 2026.

El informe señala además que un 33% de las ventas de este medicamento se realizaron por Internet.

La lista incluye además medicamentos sensibles y de uso estrictamente controlado, como clonazepam, alprazolam, anticonvulsivos, antibióticos e hipotensores. Entre ellos aparecen productos de laboratorios multinacionales y nacionales como Roche, Pfizer, Novartis, Bagó, Roemmers y Gador.

Según el relevamiento del sindicato, la atorvastatina registró ventas online por más de $9.832 millones, mientras que el Enalapril superó los $5.570 millones y la Metformina alcanzó los $4.358 millones. También aparecen cifras millonarias en antibióticos como Amoxicilina y tratamientos para asma, ansiedad y enfermedades cardiovasculares.

Peretta sostuvo que la situación no solo implica una presunta violación normativa, sino también un riesgo sanitario severo. “La venta de medicamentos no es igual que vender zapatillas o auriculares. Acá hay riesgos de falsificación, conservación inadecuada, automedicación y pérdida del control profesional farmacéutico”, planteó.

El SAFYB insiste en que la legislación vigente establece que los medicamentos deben ser dispensados exclusivamente en farmacias habilitadas y bajo control de un profesional farmacéutico.

El sindicato calcula que el mercado argentino de medicamentos mueve unos 8.000 millones de dólares al año y advierte que los 70 principales laboratorios concentran el 80% de las ventas.

Según SAFYB, durante 2025 los medicamentos recetados aumentaron un 180% y los de venta libre un 240%, mientras que los salarios crecieron en promedio apenas un 110%. Peretta también apuntó contra lo que considera un esquema de concentración y falta de competencia real en el sector.