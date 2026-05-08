Sensible descenso de la temperatura en el sur del Conurbano

Este viernes comenzó con una temperatura mínima de apenas 8 grados y se espera que no supere los 14. No se descartan chaparrones.

Este viernes comenzó con una temperatura mínima de apenas 8 grados y se espera que no supere los 14. No se descartan chaparrones.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que la inestabilidad no se retiró aún de la zona sur del Conurbano, ya que se esperan chaparrones para esta mañana. El viento será el protagonista durante la tarde y la noche. Sensible descenso de la temperatura: mínima de 8 y máxima de 14 grados.

El fin de semana no se esperan lluvias pero sí mucho frío. El sábado la temperatura se moverá entre los 7 y los 14 grados. En sintonía con la tarde de hoy, el viento se sentirá con fuerza en el Conurbano por lo que rigen las recomendaciones de retirar objetos que puedan caerse de los balcones.

Asimismo, el domingo tendrá la marca térmica más baja, ya que se anuncia una mínima de apenas 4 grados en la zona sur del Conurbano, mientras que la máxima llegaría a los 16. De acuerdo al reporte matutino del SMN, el cielo se mostrará algo nublado a despejado.