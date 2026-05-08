Talleres recibe a Villa San Carlos en Remedios de Escalada

Talleres y Villa San Carlos se enfrentan mañana, por la Fecha 15 de la Primera B, en el Estadio Pablo Comelli.

Talleres y Villa San Carlos se enfrentan mañana, por la Fecha 15 de la Primera B, en el Estadio Pablo Comelli.

Por la Fecha 15 de la competencia de la Primera B, Talleres recibirá mañana a Villa San Carlos, que se encuentra merodeando el fondo de la tabla. Afianzado en zona de Reducida, el conjunto de Remedios de Escalada aspira a sumar de a tres ante su gente.

El partido con Villa San Carlos, válido por la Fecha 15, se disputará el sábado, a partir de las 15.30, en el Estadio Pablo Comelli de Remedios de Escalda. La transmisión está a cargo de la LPF Play.

El Tallarín, que viene de una victoria clave, está sexto en la tabla, en zona de Reducido, con 22 puntos, producto de seis victorias, cuatro empates y tres derrotas. El rival se mueve por el fondo de la tabla de la Primera B.