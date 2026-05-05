El pronóstico para la Zona Sur: se viene la lluvia

Neblinas matutinas para comenzar la jornada en la zona sur del Conurbano, en la cual la temperatura llegará a los 23 grados. ¿Cuándo llueve?

Neblinas matutinas para comenzar la jornada en la zona sur del Conurbano, en la cual la temperatura llegará a los 23 grados. ¿Cuándo llueve?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que las tardes serán templadas hasta mediados de la semana, pero el frío desembarca en la zona sur del Conurbano tras el paso de la lluvia.

Este martes se presenta con neblinas matutinas, especialmente en zonas suburbanas, mientras que la temperatura se moverá entre los 13 y los 23 grados. Cielo mayormente nublado, pero sin precipitaciones.

Los chaparrones llegan el miércoles por la mañana, pero también se esperan tormentas por la tarde y la noche. ¿La temperatura? El SMN anuncia una mínima de 17 y una máxima de 23.

Asimismo, las precipitaciones continúan el jueves, cuando se esperan chaparrones matutinos. La marca térmica será de 20 grados y la tarde será ventosa, lo que provocará un descenso de la temperatura.

Así, el viernes llega con una temperatura que se moverá entre los 8 y los 14 grados, mientras que el sábado se repite la mínima y la máxima sube un grado (15). Serán días ventosos.

En tanto, el domingo, cierre del fin de semana, sería la jornada más fría, ya que la temperatura mínima se ubicará en los 6 grados y la máxima estimada es de 16. Cielo despejado.