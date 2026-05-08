Dos hermanos fueron detenidos por un ajuste de cuentas en Lomas de Zamora

La Policía Federal logró dar con dos hermanos que eran buscados por un asesinato en Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora.

La Policía Federal logró dar con dos hermanos que eran buscados por un asesinato en Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora.

La Policía Federal detuvo a dos hermanos señalados por un ajuste de cuentas en Lomas de Zamora, que data de febrero. Ya tenían causas por “tentativa de homicidio” y “amenazas”.

El 23 de febrero fue perpetrado el crimen, con claras características de ajuste de cuentas, señalaron las fuentes. Con la complicidad de un tercer cómplice aún no identificado, dos hombres ingresaron a un comercio de Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora, empuñando armas blancas.

Una vez en el interior del local, los atacantes le propinaron múltiples heridas corto-punzantes y golpes en distintas partes del cuerpo a la víctima, provocándole la muerte, para finalmente lanzar el cuerpo sin vida contra la vidriera del comercio.

El padre de la víctima contó que días antes del homicidio, uno de los implicados habría proferido amenazas de muerte contra su hijo, luego de una discusión iniciada cuando éste intentó mediar en un conflicto entre la hermana de un amigo suyo y los familiares de la pareja de esta.

“Los investigadores federales llevaron adelante diversas tareas de campo y análisis de información, logrando determinar que los buscados se ocultarían en una vivienda situada en la localidad de Villa Fiorito”, informaron las fuentes.

Con el total de las pruebas reunidas, el magistrado interventor autorizó el allanamiento del inmueble ubicado en la calle Miró al 1400, donde finalmente fueron detenidos los dos sospechosos. Asimismo, se secuestraron tres teléfonos celulares de interés para la causa.

La causa, caratulada como “homicidio agravado” está en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 19 y también interviene el Juzgado de Garantías N°1, ambos del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.

Cabe destacar que ambos tenían antecedentes: uno de los capturados posee un pedido de detención vigente por “Tentativa de homicidio”, mientras que su hermano había sido denunciado previamente por “Amenazas”.