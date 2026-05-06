El Servicio Meteorológico emitió un alerta amarillo para este miércoles, pero pasa a naranja para el jueves. Se esperan tormentas severas.

El Servicio Meteorológico emitió un alerta amarillo para este miércoles, pero pasa a naranja para el jueves. Se esperan tormentas severas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta por tormentas en la zona sur del Conurbano. La parte más severa llegará durante la noche de este miércoles y la madrugada del jueves. Luego, se desploma la temperatura.

El reporte matutino del organismo indica que la mañana comienza con tormentas aisladas, pero irán cobrando fuerza hasta ser catalogadas “fuertes” por la noche. La temperatura se moverá entre los 17 y los 23 grados.

El alerta amarillo rige para la noche de hoy y señala que “el área será afectada por tormentas fuertes, con valores de precipitación acumulada entre los 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma localizada”.

También es posible que se registre caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que podrían superar los 70 km/h.

Mientras tanto, el SMN emitió un alerta naranja para la madrugada del jueves, que da cuenta de “tormentas severas” que serán acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

“Se estiman valores de precipitación acumulada entre 60 y 90 mm, que pueden ser superados en forma localizada”, informa.

A las tormentas de la madrugada le siguen chaparrones por la mañana y mucho viento durante la tarde. Pueden registrarse lluvias aisladas por la noche. La temperatura se moverá entre los 16 y los 20 grados.

El paso de la tormenta da lugar a un desplome de la temperatura para el viernes, cuando la mínima sería de 8 grados y la máxima no superará los 14. La misma marca térmica se anuncia para el sábado, pero la mínima baja a 7. Ambas jornadas ventosas.