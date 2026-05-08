Los Andes enfrenta al líder en el Nuevo Francisco Urbano

Los Andes enfrentará el sábado, desde las 15, a Morón, el líder de la Zona A. Encuentro clave en el ascenso.

Los Andes enfrentará el sábado, desde las 15, a Morón, el líder de la Zona A. Encuentro clave en el ascenso.

Los Andes, que en la fecha pasada dejó pasar una chance clave para acercarse a la cima, enfrentará mañana al líder. Morón tiene cuatro puntos más y promete dar pelea ante su gente.

El encuentro, válido por la Fecha 13, se disputará el sábado, desde las 15, en el Estadio Nuevo Francisco Urbano. Juan Pafundi será el encargado de impartir justicia, mientras que la transmisión será a través de LPF Play.

El Milrayitas acumula 17 puntos en la Zona A de la Primera Nacional (producto de cuatro victorias, cuatro empates y dos derrotas) y permanece en el tercer puesto de la tabla, en zona de Reducido. El rival lidera con 21.