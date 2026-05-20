Sorpresa en Ensenada: un elefante marino apareció en plena calle

Un elefante marino apareció en las calles de Ensenada. Fauna de la Provincia y Fundación Temaikèn lo auxiliaron y retiraron. Ya fue liberado.

Un elefante marino apareció en las calles de Ensenada. Fauna de la Provincia y Fundación Temaikèn lo auxiliaron y retiraron. Ya fue liberado.

Un elefante marino apareció de forma sorpresiva en Ensenada, provincia de Buenos Aires, en el camino hacia Isla Santiago, y obligó a interrumpir el tránsito.

La inesperada escena ocurrió el martes en plena calzada, cerca del puente levadizo que conecta la Avenida Almirante Brown con dicha isla, donde personal de Fauna bonaerense y de la Fundación Temaikèn trabajaron para asistirlo y retirarlo del camino.

Según informaron fuentes municipales, el animal ya había sido visto anteriormente en las inmediaciones del Canal Santiago, aunque esta vez avanzó directamente sobre la calle y se volvió imposible circular con normalidad.

Vecinos registraron el momento en que el elefante de gran tamaño avanzó hacia una camioneta y casi se sube a la misma.

La presencia de este tipo de animales en la zona es común debido a la proximidad con el Río de la Plata. Asimismo, fue la primera vez que ocurre una situación de estas características con un animal de gran magnitud.

El ejemplar ya fue liberado en el mar con éxito después de una noche de traslado, según informaron a esta agencia desde la oficina de Prensa de Flora y Fauna de la Provincia.