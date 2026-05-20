El pronóstico para lo que resta de semana en la Región

La jornada comenzó con 2.4 grados de sensación térmica. De acuerdo al pronóstico del SMN, serán días muy fríos pero sin precipitaciones.

La jornada comenzó con 2.4 grados de sensación térmica. De acuerdo al pronóstico del SMN, serán días muy fríos pero sin precipitaciones.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que la sensación térmica era de 2.4 grados esta mañana, pese a que la temperatura era de 4.2, mientras que la máxima sería de 15 este miércoles.

Cielo despejado con neblinas esta mañana, pero las nubes ganarán terreno y ya hacia la tarde el cielo se mostrará mayormente nublado.

En la zona sur del Conurbano, la temperatura se moverá entre los 4 y los 13 grados, tanto el jueves como el viernes, antesala del fin de semana largo por el 25 de Mayo.

El fin de semana también será frío. El sábado se espera que la temperatura se mueva entre los 6 y los 15, mientras que el domingo será entre 8 y 16. Las nubes ganan terreno, pero no se esperan precipitaciones.

Asimismo, el lunes (feriado por el Aniversario de la Revolución de Mayo), la marca térmica será de 18 grados mientras que el cielo se verá parcialmente nublado en la zona sur del Conurbano.