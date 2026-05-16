“Las mujeres estuvieron en la vanguardia de la resistencia y de la oposición a Milei”

El gobernador Axel Kicillof cerró el acto de lanzamiento de Movimiento Derecho al Futuro "Mujeres y Diversidades" en Ensenada.

El gobernador Axel Kicillof cerró el acto de lanzamiento de Movimiento Derecho al Futuro "Mujeres y Diversidades" en Ensenada.

Tras su paso por San Vicente, el gobernador Axlel Kicillof cerró el acto de lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro “Mujeres y Diversidades” en el Polideportivo Municipal de Ensenada. “Este experimento de desintegración que lleva adelante Milei tiene un capítulo central: el ataque sistemático contra las mujeres y las diversidades, contra sus luchas, sus derechos y sus conquistas”, denunció.

Fue junto a la vicegobernadora Verónica Magario; la ministra de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz; la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; la vicegobernadora de La Rioja, Teresita Madera; y el intendente local, Mario Secco.

“Les digo a los compañeros peronistas como yo, varones, que tengamos más humildad y demos menos lecciones desde las redes, porque desde el primer día de Milei la vanguardia de la resistencia y de la oposición a este modelo la tuvieron siempre las mujeres”, sostuvo el Gobernador, y agregó: “Así como estuvieron a la cabeza de la resistencia, ahora también tienen que ponerse al frente de esta construcción de una alternativa colectiva, democrática y popular”.

Asimismo, subrayó: “La derecha quiere convencer a la Argentina de que la igualdad fue demasiado lejos y de que las mujeres se pasaron tres pueblos. Se equivocan los que piensan así, es al revés: falta muchísimo por conquistar en materia de dignidad, igualdad y reconocimiento”.

“No estamos acá para contarle a la gente el sufrimiento que vive todos los días: nuestra tarea es ofrecer una salida, construir una alternativa y demostrar que hay otro camino posible y que estamos dispuestos a recorrerlo”, remarcó Kicillof.

Y concluyó: “Hay que dejar de ser comentaristas y salir a la cancha a pelear y a disputar el futuro de nuestra patria. Lo dijimos y lo repetimos: paz, democracia y peronismo para reconstruir una Argentina en la que vuelvan a reinar el amor y la igualdad”.

En tanto, Magario sostuvo: “Las mujeres fuimos y somos las que encabezamos las grandes luchas en nuestro país y las que nunca bajamos la cabeza ante las adversidades: hoy, nos estamos organizando para recuperar los derechos que han sido avasallados por un Presidente que predica odio y hambre”.

Por su parte, Díaz remarcó: “Ante una derecha que intenta imponer un discurso basado en el odio y la exclusión, las mujeres no vamos a resignarnos: estamos decididas a construir una salida colectiva, solidaria y con más igualdad”.

Al respecto, Álvarez Rodríguez subrayó: “En un momento donde hay compañeras sin trabajo, abuelas sin medicamentos y muchas mujeres que sufren las políticas de exclusión de Milei, sabemos que nuestro rol es denunciar las injusticias, alterar el orden establecido y colaborar con una sociedad más justa”.

“Este acto nos llena de orgullo, de esperanza, y nos sirve de impulso para entender que el futuro de nuestro país debe ser con más presencia de mujeres, más organización y más federalismo”, afirmó Madera.