Copa Libertadores: Lanús define la clasificación

El partido entre Lanús y Liga de Quito se jugará esta noche en el Estadio Rodrigo Paz Delgado.

El partido entre Lanús y Liga de Quito se jugará esta noche en el Estadio Rodrigo Paz Delgado.

Lanús visitará a Liga de Quito de Ecuador, por la quinta fecha del Grupo G de la Copa Libertadores, en un encuentro que podría ser clave para definir la clasificación a los octavos de final.

El partido, que está programado para las 21:30, se disputará en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, se podrá ver a través de Fox Sports 2 y ESPN Premium. El árbitro será el colombiano Andrés Rojas, mientras que en el VAR estará su compatriota Mauricio Pérez.

Lanús llega a este enfrentamiento en una situación muy comprometida, ya que comparte la segunda posición con su próximo rival, por lo que este cruce podría ser clave para definir cuál de los dos avanzará a los octavos de final.

En la última fecha, el equipo de Mauricio Pellegrino sufrió una dura goleada 4-0 como visitante frente a Always Ready de Bolivia. Liga de Quito, por su parte, viene de perder 2-0 como visitante contra Mirassol de Brasil, que es el gran candidato a avanzar como primero en este Grupo G.