El tiempo en la zona sur: 3.8º de sensación térmica para el arranque del martes

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para este martes y los siguientes días en la zona sur del Conurbano.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para este martes y los siguientes días en la zona sur del Conurbano.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que la sensación térmica era de 3.8 grados esta mañana, mientras que la real indicaba 5.8. Los amaneceres fríos llegaron para quedarse en la zona sur del Conurbano.

El reporte matutino indica que la temperatura se moverá entre los 4 y los 18 grados este martes, mientras que el cielo se mostrará despejado.

Asimismo, la temperatura se moverá entre los 5 y los 15 grados el miércoles, pero las nubes ganan terreno con el paso de las horas y la jornada finalizará con cielo mayormente nublado.

Tanto el jueves como el viernes, antesala del fin de semana largo por el 25 de Mayo, la mínima se ubicará en los 4 grados y la máxima estimada es de 13. Cielo parcial a mayormente nublado, completa el SMN.