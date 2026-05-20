Robo a mano armada y persecución en Lanús

Dos delincuentes fueron detenidos en Lanús, acusados del robo de una Eco Sport. Tenían un arma de fuego.

Dos delincuentes fueron detenidos en Lanús, acusados del robo de una Eco Sport. Tenían un arma de fuego.

Un hombre denunció el robo de su automóvil en la calle San Lorenzo al 2500 del partido de Lanús, por parte de dos delincuentes, que finalmente fueron detenidos tras una breve persecución. Tenían un arma de fuego.

Todo sucedió el martes, cuando la víctima fue sorprendida por dos delincuentes armados, que lo interceptan y le roban el vehículo (Ford Ecosport blanco).

Luego, la fuerza fue alertada sobre otro evento en la calle Cazón y Albarracín, donde habrían dejado abandonado dicho rodado. “Al llegar es que avistan a dos sujetos con las descripciones aportadas, se inicia breve persecución a pie”, indicaron las fuentes.

Finalmente, los sospechosos fueron reducidos, se trata de dos hombres de 32 y 41 años. Tenían en su poder un revólver calibre 38 sin municiones. Están acusados de “robo agravado por el uso de arma de fuego”, causa en la que interviene la UFI 6 descentralizada de Avellaneda-Lanús.