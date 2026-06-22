Estudiantes de la UNLZ crearon un videojuego para aprender sobre especies en peligro de extinción

Estudiantes de la carrera de Publicidad de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora desarrollaron Rescatando Huellas, un videojuego educativo pensado para que chicos de 10 a 12 años aprendan sobre especies en peligro de extinción, las amenazas que enfrentan y el impacto de las acciones humanas sobre los ecosistemas.

La propuesta combina narración, juego y toma de decisiones para acercar una problemática ambiental compleja a las infancias. A través de distintos niveles, los jugadores deben reconocer especies, identificar sus hábitats, detectar amenazas como la contaminación, la deforestación, la caza ilegal o el cambio climático, y actuar para recuperar el equilibrio de cada ecosistema.

La protagonista del videojuego es Indigo, una niña de 10 años que, luego de una clase de biología, llega a la biblioteca de su escuela y se convierte en rescatista de especies en peligro. Acompañada por un axolote, inicia un recorrido por distintos continentes para conocer animales amenazados y ayudarlos a sobrevivir.

El juego propone un animal por continente: el huemul en América, el pingüino emperador en la Antártida, el rinoceronte negro en África, el oso pardo en Europa, el oso panda en Asia y el bandicut en Oceanía. En cada caso, la dinámica busca que los chicos no solo reciban información, sino que experimenten las consecuencias de las decisiones humanas sobre el ambiente.

Rescatando Huellas nació como parte de una consigna de la materia Diseño Multimedia, a cargo de los docentes Sebastián Violante y Marcelo Ostres. El equipo está integrado por Pilar Muzyka, responsable de las narrativas; Valentina Domínguez, coordinadora del proyecto; Candela Valdez, encargada del arte; Martina Fortes y Abril Rubianco, programadoras; y Lara Sawczuk, a cargo de la estrategia multimedial.

Según explicaron las estudiantes, el objetivo fue crear una propuesta que trascendiera el aula y pudiera tener impacto en espacios educativos. “Buscamos convertir la crisis de extinción de especies en un tema cercano para chicos de 10 a 12 años. A través de una experiencia interactiva, promovemos el aprendizaje activo para inspirar una verdadera conciencia ambiental”, señalaron.

Uno de los principales desafíos fue el desarrollo técnico, ya que ninguna de las integrantes tenía experiencia previa en programación. El proceso implicó aprender desde cero, adaptar diseños, revisar mecánicas y transformar una idea inicial en un videojuego funcional.

Las creadoras destacaron que el proyecto también fue una instancia de crecimiento profesional y personal. “Lo que más nos gustó fue desafiarnos a nosotras mismas, descubrir que somos capaces de aprender y hacer cosas que nunca habíamos imaginado”, expresaron.

Con Rescatando Huellas, las estudiantes buscan demostrar que los videojuegos también pueden ser herramientas educativas para abordar temas ambientales desde edades tempranas. La premisa que guía el proyecto resume ese espíritu: “Si lo viven, lo entienden. Si lo entienden, actúan”.