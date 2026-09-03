Lomas de Zamora: detuvieron a una mujer acusada de matar a su pareja de una puñalada

Un hombre de 35 años murió en las últimas horas en el Hospital Evita de Lanús tras haber sido apuñalado en el pecho durante una discusión con su pareja en Lomas de Zamora. Por el hecho, una mujer de 27 años quedó detenida y la causa fue recaratulada como homicidio agravado por el vínculo.

Todo ocurrió en el interior de una casa de Villa Fiorito. De acuerdo con la reconstrucción, en medio de la pelea la acusada, Antonella Soto, tomó un objeto cortopunzante y atacó a su novio, provocándole una herida a la altura del pecho.

Aunque Fernando Salto, la víctima, logró llegar por sus propios medios a un centro de salud cercano, la gravedad del cuadro obligó a derivarlo de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos Evita, pero los médicos no lograron salvarlo.

De “lesiones graves” a homicidio agravado por el vínculo

En un primer momento, la novia de Salto fue detenida por el delito de lesiones graves, pero la investigación tuvo un giro decisivo después de la muerte de la víctima que llevó a la fiscalía a agravar la calificación legal.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 9 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, a cargo de la fiscal Roxana Fontana.

Soto fue trasladada a la comisaría de Villa Fiorito y permanece detenida a disposición de la Justicia.

La autopsia, una pieza clave para reconstruir la muerte

Entre otras medidas, la fiscalía ordenó trasladar el cuerpo de Salto a la Morgue Judicial, donde se realizará la autopsia.

El estudio forense será fundamental para determinar las características de la lesión, establecer la causa de muerte y aportar elementos que permitan reconstruir la mecánica de la agresión.

Mientras tanto, Soto seguirá detenida. La Justicia tendrá que avanzar en las próximas horas con las pericias y declaraciones necesarias para determinar las circunstancias exactas del hecho y definir su situación procesal.