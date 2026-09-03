En Chile, Milei reivindicó el derrocamiento de Allende, criticó a Pedro Sánchez y a Macri



El presidente Javier Milei volvió a cargar contra su par de España, Pedro Sánchez, acusó a Mauricio Macri de “dejarse correr” durante su presidencia y reivindicó el derrocamiento de Salvador Allende en Chile. Lo hizo durante su participación en el Foro de Madrid, que se celebra este jueves en el país vecino.

Durante el evento organizado por el partido Vox, el libertario cuestionó al presidente de España al que referenció como “Pedrito” y sostuvo que “está más sucio que una papa”. Además, lo acusó de facilitar la inmigración “descontrolada” y de “degenerar” la identidad española por el otro.

“Lamentablemente Europa, la cuna de nuestra civilización, está siendo gobernada en el plano nacional y supranacional por burócratas empecinados en destruir todo lo que somos”, insistió, y completó: “Está más sucio que una papa, y bien que se ofendió cuando él y toda la gentuza que lo rodea, cuando le dije que era un gobierno de ladrones y parece que los hechos lo confirman”.

Asimismo, el mandatario defendió el programa económico y planteó que no sucumbirá “a la presión política”. Además, sostuvo que el expresidente Mauricio Macri “se dejó correr por los que le tiraron 14 toneladas de piedra”.

“Estas estrategias que yo les cuento, la realidad es que no son nuevas. Esto mismo hicieron con el gobierno de Mauricio Macri en 2017, cuando tenía la economía creciendo y la pobreza en su pico más bajo en décadas. Y aun así lograron instalar el caos en la calle hasta hacerlo perder el rumbo”, planteó.

En la misma línea, amplió: “El gobierno del Cambiemos sucumbió a la presión de la política, tanto de la oposición como el extremo centro. Se dejó correr por los que le tiraron catorce toneladas de piedra y por los presuntos aliados que sugerían poner el freno de mano”.

Por otra parte, lamó a la derecha a organizarse y propuso impulsar una “alianza internacional de las ideas de la libertad”, durante su exposición en el Foro de Madrid, que se celebra en Santiago de Chile.

“No podemos permanecer separados. Podemos ignorar el problema, pero el problema no nos va a ignorar. Tenemos que dejar de lado las diferencias y concentrarnos en lo que nos une”, sostuvo durante el evento.

En otro pasaje de la alocución, el Presidente destacó el “cambio” de rumbo en la región, calificó de “zurdos mugrosos” a la oposición, y planteó que inició en 2021, en la Argentina. “No les tenemos miedo, estamos dispuestos a salvar nuestra civilización”, sentenció.

“Hoy, el continente entero se está orientando hacia los valores que hicieron grande a occidente, incluso luego de décadas de adoctrinamiento socialista. Poco a poco, les hemos demostrado que no les tenemos miedo y que estamos dispuestos a salvar nuestra civilización y nuestro modo de vida”, aseveró el libertario.

Por último, reivindicó el derrocamiento del expresidente Salvador Allende y cuestionó a la derecha en el país vecino.

“Chile es un lugar emblemático porque con su historia reciente nos recuerda el valor inmenso de dar la batalla cultural, tras el derrocamiento del comunista (Salvador) Allende”, sostuvo .



Además, reivindicó la dictadura de Augusto Pinochet al recalcar que tras el golpe de Estado Chile “entró en un período de estabilidad y crecimiento que se extendió por más de 40 años y fue sin lugar a dudas la envidia en términos económicos de toda la región”, concluyó.