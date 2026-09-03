Milei pidió una alianza internacional de la derecha y cuestionó a la izquierda en Chile

El Presidente habló en el V Encuentro Regional de Foro Madrid, defendió su gestión económica y reclamó profundizar los vínculos entre los sectores que promueven “las ideas de la libertad”. Además, protagonizó un curioso furcio durante su discurso.

El Presidente habló en el V Encuentro Regional de Foro Madrid, defendió su gestión económica y reclamó profundizar los vínculos entre los sectores que promueven “las ideas de la libertad”. Además, protagonizó un curioso furcio durante su discurso.

El presidente Javier Milei lanzó este jueves fuertes críticas contra las políticas de izquierda y llamó a construir una “alianza internacional de las ideas de la libertad” durante su exposición en el V Encuentro Regional de Foro Madrid, realizado en Santiago de Chile. En ese marco, sostuvo que la derecha enfrenta a un adversario “regional y global” y consideró necesario profundizar los lazos entre los sectores libertarios de la región y el mundo.

Durante su discurso, Milei cuestionó a la izquierda por, según afirmó, haber utilizado sus ideas para “empobrecernos” y sostuvo que la defensa de la soberanía requiere construir un país “rico, pujante, con inversión y los recursos necesarios para protegernos”. Además, defendió los resultados económicos de su Gobierno y enumeró como logros la reducción del déficit, el achicamiento del Estado, la baja de la pobreza y el crecimiento del empleo, entre otros indicadores.

El Presidente también protagonizó un llamativo furcio al referirse a la situación económica argentina. Mientras analizaba las críticas a su gestión, afirmó: “Si analizamos con un mínimo grado de honestidad, y nos comparamos con gobiernos anteriores, está claro que nunca nuestro modelo funcionó”. La frase generó sorpresa entre los presentes, ya que Milei venía defendiendo precisamente el modelo libertario implementado desde su llegada al Gobierno.

Luego de su participación en el foro, Milei tiene previsto reunirse con el presidente de Chile, José Antonio Kast, antes de regresar a la Argentina. Por la noche grabará el mensaje que será emitido por cadena nacional desde las 21, en el que anticipó que presentará “avances diplomáticos” relacionados con las Islas Malvinas.