Inseguridad en Lanús: vendían 15 celulares y fueron asaltados a punta de pistola

Dos vendedores de celulares fueron engañados durante una entrega pactada en una estación de servicio de Lanús. Los delincuentes se llevaron 15 equipos valuados en más de $3 millones y las propias víctimas registraron el robo por casualidad.

Dos vendedores de celulares fueron engañados durante una entrega pactada en una estación de servicio de Lanús. Los delincuentes se llevaron 15 equipos valuados en más de $3 millones y las propias víctimas registraron el robo por casualidad.

Un nuevo episodio de inseguridad en Lanús tuvo como víctimas a dos vendedores de celulares, quienes fueron engañados por supuestos compradores y asaltados a punta de pistola cuando realizaban una entrega. El hecho ocurrió durante la tarde/noche del lunes en una estación de servicio ubicada en San Martín y Emilio Castro, donde habían acordado encontrarse para concretar la operación.

Adrián López y Gabriel Flores habían pactado la venta de 15 teléfonos, en su mayoría Samsung Galaxy A16 y iPhone, por una suma superior a los $3 millones. Ante las sospechas que les había generado la operación, decidieron realizar la entrega en una estación de servicio para reducir los riesgos. Sin embargo, dos hombres armados ingresaron rápidamente al lugar, los amenazaron con armas de fuego y se llevaron toda la mercadería.

De manera casual, Adrián había comenzado a grabar contenido para redes sociales antes y después de la entrega. El registro terminó convirtiéndose en una prueba del robo: en las imágenes se observa cómo, en cuestión de segundos, los delincuentes ingresan al local, apuntan contra ambos vendedores y escapan con los celulares. Luego huyeron en un auto rojo que los esperaba en el playón de estacionamiento. Según las víctimas, el vehículo tenía pedido de captura y fue abandonado horas más tarde en Lomas de Zamora.

Desde la estación de servicio, el periodista Bernardo Magnago habló con los vendedores para C5N, quienes contaron detalles del violento episodio. “Sinceramente, yo no se lo quería dar porque era medio sospechoso: pagaba efectivo y le dio la dirección de una casa. Le dije a mi amigo que era medio raro y que era mejor ir a una estación de servicio”, relató Adrián. Tras el robo, el joven dejó una reflexión sobre lo ocurrido: “Lamentablemente hay que agradecer que no nos dispararon”.