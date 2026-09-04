Milei anunció sanciones para empresas petroleras que operan en Malvinas

Además de las sanciones, anunció la construcción de una base militar en Tierra del Fuego. "Las Malvinas son argentinas por historia y por derecho", aseguró.

Además de las sanciones, anunció la construcción de una base militar en Tierra del Fuego. "Las Malvinas son argentinas por historia y por derecho", aseguró.

El presidente Javier Milei anunció sanciones para las empresas petroleras que operen en las Islas Malvinas y la construcción de una base militar en Tierra del Fuego, al tiempo que lanzó duras críticas al Reino Unido.

El mandatario nacional habló en cadena nacional y detalló que el gobierno endurecerá las sanciones y penas para compañías que actúen en el archipiélago, las que no podrán trabajar en la Argentina y se expondrán a un juicio en ausencia.

Además, anunció que dispondrá mayores recursos al Ministerio de Defensa a través de un DNU para construir una base naval en Tierra del Fuego.

Milei confirmó que el Gobierno desplegará “todas las herramientas del Estado, diplomáticas, económicas, judiciales y legales para disuadir a los actores estatales y no estatales que violenten la soberanía” sobre las Islas Malvinas. “La Cancillería argentina ya ha enviado cerca de 180 notas de desaliento a empresas y a más de 29 países involucrados en distintos proyectos en nuestras islas”, resaltó.

En el mensaje, Milei anunció: “Firmaré un decreto para dotar de mayor celeridad a los procedimientos sancionatorios que impone la ley 26.659 contra quienes participan de iniciativas de explotación de petróleo”.

“Quienes operan en nuestras islas a espaldas del Gobierno argentino tendrán que elegir entre una apuesta ilegal en un territorio disputado y una operación rentable y segura en un país soberano con reglas claras y previsibilidad. No se pueden hacer las dos cosas”, aseguró el Presidente.

Además, puso el foco sobre el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado frente a las Islas Malvinas, y aseguró durante la cadena nacional de este jueves que las empresas a cargo tienen previsto avanzar con la explotación offshore en los próximos meses.

“Las Malvinas son argentinas por historia y por derecho, no hay discusión al respecto”, expresó el mandatario nacional en el inicio de su mensaje. “Por eso, no alcanza con sostener nuestro reclamo: el Estado argentino tiene la obligación de utilizar todas las herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales disponibles para defender nuestra soberanía y nuestros recursos”, indicó el Presidente.

Críticas por “galtierizar” su figura

El ex canciller Jorge Taiana aseguró en su cuenta de X que “tras 3 años de persistente desmalvinización, Milei anuncia medidas que llegan tarde, después de haber flexibilizado normas y hecho concesiones que facilitaron el avance del Reino Unido sobre nuestros intereses”.

“Con este posicionamiento, Milei busca ‘galtierizar’ su figura para recuperar espacio ante el pueblo argentino. Utilizar la Causa Malvinas para crear un Consejo de Seguridad, en el marco de la estrategia contrainsurgente del ‘Escudo de las Américas’, resulta peligroso”, aseguró.

Asimismo, la diputada nacional del Frente de Izquierda Myriam Bregman también cuestionó a Milei en X al graficar: “Le hackearon las neuronas o Estados Unidos lo está usando como enviado para provocar a Gran Bretaña en su actual disputa entre piratas. Se lo escribieron en el Pentágono”.

El ministro de Gobierno bonaerense Carlos “Carli” Bianco remarcó que “267 días tardó el fan de Thatcher en cumplir la ley” y sostuvo que “ahora lo hace de manera oportunista”.

Desde la Provincia de Buenos Aires denunciamos desde el primer día la decisión de Navitas y Rockhopper de invertir en la explotación de Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte, anunciada el 10 de diciembre de 2025. El proyecto avanzó con una inversión prevista de US$1.800 millones, cerró su financiamiento, inició obras en las Islas y preparó un buque para producir unos 50.000 barriles diarios, con posibilidad de ampliarlo a 180.000, según publicó el funcionario en su cuenta de X.

Bianco sostuvo que la defensa de la soberanía en el Atlántico Sur requiere “responsabilidad e inteligencia estratégica”, anticipación y uso de las herramientas del Estado.