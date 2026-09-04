Críticas a Milei tras la cadena por Malvinas

Desde el arco opositor aseguran que Javier Milei pretende "galtierizar" su figura y que está al servicio de Estados Unidos.

Desde el arco opositor aseguran que Javier Milei pretende "galtierizar" su figura y que está al servicio de Estados Unidos.

Referentes del arco opositor al Gobierno nacional criticaron el mensaje en cadena nacional que dio el presidente Javier Milei y lo acusaron de “prestar servicios para los Estados Unidos” y querer “galtierizar” su figura, en referencia a Leopoldo Fortunato Galtieri.

El ex canciller Jorge Taiana aseguró en su cuenta de X que “tras 3 años de persistente desmalvinización, Milei anuncia medidas que llegan tarde, después de haber flexibilizado normas y hecho concesiones que facilitaron el avance del Reino Unido sobre nuestros intereses”.

“Con este posicionamiento, Milei busca ‘galtierizar’ su figura para recuperar espacio ante el pueblo argentino. Utilizar la Causa Malvinas para crear un Consejo de Seguridad, en el marco de la estrategia contrainsurgente del ‘Escudo de las Américas’, resulta peligroso”, aseguró.

Asimismo, la diputada nacional del Frente de Izquierda Myriam Bregman también cuestionó a Milei en X al graficar: “Le hackearon las neuronas o Estados Unidos lo está usando como enviado para provocar a Gran Bretaña en su actual disputa entre piratas. Se lo escribieron en el Pentágono”.

El ministro de Gobierno bonaerense Carlos “Carli” Bianco remarcó que “267 días tardó el fan de Thatcher en cumplir la ley” y sostuvo que “ahora lo hace de manera oportunista”.

Desde la Provincia de Buenos Aires denunciamos desde el primer día la decisión de Navitas y Rockhopper de invertir en la explotación de Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte, anunciada el 10 de diciembre de 2025. El proyecto avanzó con una inversión prevista de US$1.800 millones, cerró su financiamiento, inició obras en las Islas y preparó un buque para producir unos 50.000 barriles diarios, con posibilidad de ampliarlo a 180.000, según publicó el funcionario en su cuenta de X.

Bianco sostuvo que la defensa de la soberanía en el Atlántico Sur requiere “responsabilidad e inteligencia estratégica”, anticipación y uso de las herramientas del Estado.

El anuncio

El presidente Javier Milei anunció sanciones para las empresas petroleras que operen en las Islas Malvinas y la construcción de una base militar en Tierra del Fuego, al tiempo que lanzó duras críticas al Reino Unido.

El mandatario nacional habló en cadena nacional y detalló que el gobierno endurecerá las sanciones y penas para compañías que actúen en el archipiélago, las que no podrán trabajar en la Argentina y se expondrán a un juicio en ausencia.

Además, anunció que dispondrá mayores recursos al Ministerio de Defensa a través de un DNU para construir una base naval en Tierra del Fuego.