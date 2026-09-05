Fin de semana frío en la zona sur del Conurbano

El pronóstico para este fin de semana, con mínimas muy bajas, pero la temperatura comienza a levantar a partir del lunes.

El pronóstico para este fin de semana, con mínimas muy bajas, pero la temperatura comienza a levantar a partir del lunes.

Cielo algo nublado, pero pueden registrarse chaparrones durante la tarde de este sábado. La noche está a salvo, de acuerdo al informe matutino del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La temperatura se moverá entre los 5 y los 14 grados.

Asimismo, la temperatura sigue bajando el domingo, cuando la mínima anunciada es de apenas 1 grados y la máxima sólo llegaría a los 11, en la zona sur del Conurbano. Eso sí, no se esperan precipitaciones ya que el cielo se mostrará algo a parcialmente nublado.

El lunes comienza con cielo algo nublado y pueden ir apareciendo algunas nubes esporádicas. La temperatura se moverá entre 1 y 12 grados, mientras que lo hará entre 4 y 16 el martes siguiente, cuando se espera un cielo completamente despejado.

¿Cómo sigue? La temperatura comienza a levantar, ya aproximándose la primavera, y se anuncia una máxima de 18 grados para el miércoles, llega a los 20 el jueves y a los 21 el viernes. Cielo algo a parcialmente nublado para las primeras dos jornadas, pero las nubes ganan terreno el último día.