Se viene una nueva edición de la SEJU: se suman más de 700 estudiantes

El próximo viernes se larga la edición 54 de la SEJU en Turdera. El cronograma de actividades de un evento con mucha historia.

El próximo viernes se larga la edición 54 de la SEJU en Turdera. El cronograma de actividades de un evento con mucha historia.

Ya se palpita en el barrio la nueva edición de la SEJU (Semana de la Juventud), que este año reunirá a más de 700 estudiantes secundarios de distintas instituciones de la Región. Serán dos semanas a puras actividades y fraternidad en Turdera.

Desde la organización informaron que para la edición 54 de la SEJU se anotaron poco más de 700 “indios”, que dan forma a 45 tribus, cuatro menos que el año pasado. La apertura será el próximo viernes, de 19 a 23.

El sábado 12, las actividades comenzarán a las 8 con la “Formación” y tendrán varias cosas en agenda, como deportes, y el “Baile” (19 a 23.30). El domingo 13 será el turno de la “Feria India”, entre otras propuestas. Los “Paremanchas” son en este primer fin de semana.

La segunda semana comienza con la “Yinkana”, el viernes a partir de las 19, pero el sábado siguiente será el turno de “Videoclips” y el domingo, de 12.30 a 17, será el tan esperado “Desfile de carrozas”. La Fiesta de la Primavera y “Clausura” será el lunes (los estudiantes no tienen clases por el Día del Estudiante).

La historia de la SEJU se remonta a 1973, cuando la actividad surgió por iniciativa de los padres Juancho Hernando y Sergio Schawb, y no se detuvo ni con la pandemia. Se convirtió en una tradición porque los jóvenes tomaron como propia esta idea y cada año buscan superar los festejos del año anterior.