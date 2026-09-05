Se viene una nueva edición de la SEJU: se suman más de 700 estudiantes

Ya se palpita en el barrio la nueva edición de la SEJU (Semana de la Juventud), que este año reunirá a más de 700 estudiantes secundarios de distintas instituciones de la Región. Serán dos semanas a puras actividades y fraternidad en Turdera.
Desde la organización informaron que para la edición 54 de la SEJU se anotaron poco más de 700 “indios”, que dan forma a 45 tribus, cuatro menos que el año pasado. La apertura será el próximo viernes, de 19 a 23.
El sábado 12, las actividades comenzarán a las 8 con la “Formación” y tendrán varias cosas en agenda, como deportes, y el “Baile” (19 a 23.30). El domingo 13 será el turno de la “Feria India”, entre otras propuestas. Los “Paremanchas” son en este primer fin de semana.
La segunda semana comienza con la “Yinkana”, el viernes a partir de las 19, pero el sábado siguiente será el turno de “Videoclips” y el domingo, de 12.30 a 17, será el tan esperado “Desfile de carrozas”. La Fiesta de la Primavera y “Clausura” será el lunes (los estudiantes no tienen clases por el Día del Estudiante).
La historia de la SEJU se remonta a 1973, cuando la actividad surgió por iniciativa de los padres Juancho Hernando y Sergio Schawb, y no se detuvo ni con la pandemia. Se convirtió en una tradición porque los jóvenes tomaron como propia esta idea y cada año buscan superar los festejos del año anterior.