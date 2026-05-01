La crítica situación del Cottolengo Don Orione: pide donaciones

"Emergencia en discapacidad". El llamado del Cottolengo Don Orione de Claypole frente al brutal ajuste del Gobierno.

"Emergencia en discapacidad". El llamado del Cottolengo Don Orione de Claypole frente al brutal ajuste del Gobierno.

El Cottolengo Don Orione de Claypole, en el que residen y al que asisten personas con discapacidad en situación de extrema vulnerabilidad, atraviesa una situación crítica y lanzó una campaña de donaciones para seguir adelante.

Ubicado en la avenida Lacaze 3963 de Claypole, partido de Almirante Brown, el Cottolengo advirtió que sobre la “emergencia en discapacidad”. “Si deseas y podés sumarte a nuestra familia del Pequeño Cottolengo, ayudarnos a seguir brindando Dignidad y Amor”, convoca.

“Tu aporte será destinado a continuar brindando las necesidades básicas y apoyos necesarios de nuestros residentes de los hogares (410 PcD) y concurrentes externos (140 PcD), recibidos en el Centro Educativo Terapéutico y la Escuela Especial“, informa la insitución.

Desde la organización recuerdan que “Don Orione concibió la obra del Pequeño Cottolengo como un auténtico proyecto de inclusión social, con la profunda convicción que no podía haber personas desechables, ni vidas sobrantes”.