Un joven fue asesinado a la salida de un boliche en Ezeiza

Un joven de 22 años fue asesinado de un piedrazo a la salida de un boliche en Ezeiza. Cuatro detenidos por el crimen.

Un joven de 22 años fue asesinado de un piedrazo a la salida de un boliche en Ezeiza. Cuatro detenidos por el crimen.

El drama de la nocturnidad no cede. Un joven de 22 años fue asesinado de un piedrazo a la salida de un boliche en Ezeiza. Hay cuatro detenidos, pero aún se intenta determinar quién fue el autor material del homicidio.

Dos grupos se enfrentaron a piedrazos a la salida del boliche Egipto Baires Sur en Ezeiza. Tomás Rojas, de 22 años, murió producto de un piedrazo en la cabeza.

Son cuatro detenidos por el homicidio, de entre 18 y 23 años. Uno de ellos sería el autor material.

Se esperan los resultados de la autopsia para determinar las causas de la muerte y establecer la mecánica del hecho. Los restos del joven se encuentran en La Morgue de Lomas de Zamora.

La causa fue caratulada como homicidio y quedó en manos de la UFI N° 1 de Ezeiza, a cargo de la fiscal Florencia Belloc.