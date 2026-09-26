En un partido movido, Talleres venció a San Martín de Burzaco

Talleres se impuso por 3 a 2 ante San Martín de Burzaco en el Pablo Comelli. Hat trick de Federico Martínez.

Talleres se impuso por 3 a 2 ante San Martín de Burzaco en el Pablo Comelli. Hat trick de Federico Martínez.

Talleres venció por 3 a 2 a San Martín de Burzaco en el Estadio Pablo Comelli, por la Fecha 37 de la Primera B. Federico Martínez fue el autor de los tres tanto para los de Remedios de Escalada, en un partido plagado de emociones.

Lucas Licht eligió a Mauro Casoli; Mateo del Pino, Matías Bazzi, Axel Arce (Claudio Mosca), Pablo Cortizo; Nicolás Malvacio, Federico Martínez (Eugenio Olivera), Federico Versaci (Juan Pablo Arango), Leonel Barrios (Mateo Muñoz); Fernando Enrique Isaías Ciavarelli (Santino Maldonado).

El dueño de casa salió a buscarlo desde el principio y Fernando Enrique tuvo una clarísima a los 5 minutos, pero la pelota pegó en el travesaño. A los 10, de hecho, le metió un centro a Federico Martínez para que estampe el 1 a 0 parcial en Remedios de Escalada. A los 41 llegó el empate (lo hizo Gauna).

Sanma se puso en ventaja a los 17 del complemento (González), pero el Tallarín no estaba dispuesto a dejar las cosas así y a los 22 apareció de nuevo Martínez para sellar -de cabeza- el empate parcial. Tras algunos cambios en el equipo, a los 29, llegó el tercero del Tallarín y de la cuenta personal del 9.

Con esta victoria, el Tallarín se mantiene tercero en la tabla, pero con 67 puntos (19 victorias, 10 empates y ocho derrotas), a siete del líder Excursionistas (que ganó ayer). En la próxima jornada, visitará a Italiano.